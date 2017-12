A Villasimius residenziale Estivo Canto Armonico e Ben - Essere

Inizia la tua estate con il nostro programma ricco di attività dedicate al recupero della propria forma psico-fisica, con il suono, le vibrazioni e la voce come protagonisti. Letteralmente immersi nella natura a pochi passi dalle spiagge fra le più belle della Sardegna e del mondo.



Il pacchetto completo comprende: - trasporto dall'aeroporto al residence - pensione completa - alloggio (con sistemazione in camere doppie, o triple) - la partecipazione al corso e a tutte le attività di gruppo proposte - trasporto della comitiva nei luoghi di balneazione Check in 16 giugno Check out 22 giugno



Per info chiama o whatsapp 320 2207220