"MMXVII" personale di Gisella Mura a Collinas

MMXVII – personale di pittura di Gisella Mura. Collinas 2017 "Un’artista che studia e racconta la forma umana, spaziando dal neoclassicismo all’arte bizantina ma con un tratto decisamente ancorato alla sua terra d’origine.

Ha sempre ricoperto un ruolo da protagonista nel percorso di valorizzazione e crescita della comunità di Collinas partecipando attivamente all’organizzazione di eventi e manifestazioni, membro di giurie di arte contemporanea: ecco Gisella Mura, una pittrice di fama internazionale, un'ambasciatrice della Sardegna nel mondo.”



E quest’anno, come accade ormai da quattro anni, grazie al patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale, propone una selezione della sua attività artistica del 2017: MMXVII.





La mostra, che sarà ospitata nei locali comunali siti in Piazza Giardino, a Collinas – già sede dell’A.T. Pro Loco e della compagnia Barracellare, sarà aperta tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,00, dal 2 al 22 Dicembre 2017.



Un’artista sarda, una profondo conoscitrice della tradizione dell’Isola ma, nel contempo, un’ambasciatrice della nostra cultura nel mondo. Di fatto, reduce da numerose esperienze e collettive a cavallo tra la Sardegna, l’Italia e l’Europa,



Gisella Mura, racconta l’amore e la passione per la Sardegna attraverso tele di grande impatto emotivo.

L’allestimento, a cura di Daniela Madau – Storico e Critico d’Arte, @damadelguilcier, mira a esaltare lo stile impetuoso di una pittrice che, nelle sue tele, valorizza e celebra la tridimensionalità dell’acrilico e degli smalti. Tele che esplodono da se stesse e raccontano la perfezione dell’essere umano.



Uomini e Donne che padroneggiano la tela, che raccontano la Sardegna nella sua essenza: dalle Sacerdotesse alle Janas, dalla sua rappresentazione dei bronzetti come esempio di eroe sardo a angeli, perfezione dell’animo umano!



Ma chi è Gisella Mura?

Dopo un percorso universitario all’Accademia di Belle Arti di Sassari, non ha mai abbandonato il pennello e gli studi sulla Sardegna. Un’arte emotivamente forte che esce dalle tele e cattura l’attenzione per la forza che emana, dalle maschere tradizionali sarde ai suonatori di launeddas, per poi soffermarsi sulle forme sensuali e passionali della donna. La figura femminile, la protagonista principale della sua attività, a tratti madre dolce e affettuosa, a tratti passionale e divina.

Le sue opere sono un complesso armonico di simbologia, sardità e femmineo; la donna come divinità che reinterpreta il culto antico della dea madre, la donna che esce dagli stereotipi e si afferma nella società contemporanea. La sua creatività sta nell’utilizzo attento dei materiali: stucco, gesso, acrilico, terracotta e plexiglass, olii e pastelli a olio per permettere alle sue opere di uscire dalla tela e catturare gli spettatori per la loro interazione con gli spazi. Uso misurato del colore, toni caldi si affiancano con eleganza a altri freddi, per la maggiore rosso, nero e bianco e qualche sperimentazione verde che accolgono le sue figure dagli incarnati marmorei o dorati.



Analisi critica a cura dello storico dell’arte Daniela Madau.

Giorni e Orari apertura mostra: Dal 2 al 22 Dicembre 2017: dalle ore 15,30 alle ore 19,00.