Inaugurazione mostre "221B Baker Steet" e "Nel segno di Galep" a Cagliari

Inauguriamo l'ottava edizione del Festival Nues con due bellissime mostre dedicate alla celebrazione di due miti dell'immaginario fumettistico e letterario.



NEL SEGNO DI GALEP

Nel centenario della sua nascita, avvenuta nel 1917 a Casale di Pari, il Festival Nues dedica una mostra alla figura di Aurelio Galleppini, disegnatore del mitico Tex Willer. In esposizione, i lavori delle Edizioni Nerbini, provenienti dalla Biblioteca Marucelliana di Firenze, e le tavole realizzate per la Sergio Bonelli Editore, Tex e Occhio Cupo in particolare.

La mostra intende inoltre approfondire gli anni cagliaritani dell’artista che, nel secondo dopoguerra, realizzò una serie di affreschi e dipinti nelle chiese di Santa Lucia in Castello e nella Cappella dell’Istituto San Vincenzo de Paoli, di cui sarà possibile ammirare delle riproduzioni fotografiche realizzate dalla fotografa Laura Farneti. Partecipano lo sceneggiatore Pasquale Ruju e Tiziana Enrico dell’Associazione Odysseus di Casale di Pari. In collaborazione con Associazione Archeologica Odysseus Onlus - Casale di Pari, Fondazione Istituti Riuniti di Ricovero Minorile - Cagliari, Fondazione Umberto e Margherita - Cagliari.



221 BAKER STREET

La mostra celebra, nel 130° anniversario della pubblicazione di “Uno studio in rosso”, il mito di Sherlock Holmes, detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, attraverso letteratura, cinema, fumetto e televisione. Il corpo principale della mostra proviene dalla collezione privata di Maurizio Tidu, che in oltre 20 anni, ha accumulato molti preziosi « pezzi » provenienti da tutto il mondo, tra volumi di pregevole fattura, comprese numerose prime edizioni, riviste, fumetti, lettere e biglietti autografi, manifesti, film, telefilm e memorabilia. La mostra sarà inoltre arricchita dalla presenza di supporti multimediali a cura del Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, i cui studenti, guidati dalla Prof.ssa Beatrice Artizzu, realizzeranno una mappa interattiva della Londra del XIX secolo.



Dal 18 Novembre 2017 al 14 Gennaio 2018. Si effettuano visite guidate gratuite.

Per informazioni e prenotazioni: festivalnues@centrointernazionalefumetto.it

tel: 377 411 20 33

http://www.centrointernazionalefumetto.it/ Testo e immagine rilevati dal web