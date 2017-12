TOY mostra fotografica a Cagliari

TOY mostra fotografica di Sabina Murru

inaugurazione venerdì 17 novembre dalle ore 19.00 alle ore 22.00

La mostra rimarrà in esposizione sino al 12 gennaio 2018



Toy di Sabina Murru non è solo una semplice mostra fotografica, ma un'occasione per grandi e bambini di indagare e scoprire il file rouge che ci lega al mondo dei toys. Potremo trovare Batman che ha fatto divertire e sognare generazioni e ancora oggi conserva immutato il suo fascino, intento a ricercare il proprio io più intimo o lupin che rilassato decide di fare un giro in moto.





Un allestimento dal gusto metropolitano, fatto di case, strade e marciapiedi, fa da sfondo a diversi scenari interattivi che porteranno i visitatori alla scoperta dell’umana quotidianità di questi personaggi apparentemente inanimati. Un percorso caratterizzato da immagini e colori che condurranno lo spettatore alla scoperta di frammenti di vita neorealistici, una mostra nella mostra, spunto anche di riflessione sull’essenza del gioco che in parte non esiste più, e in parte si è radicalmente trasformata, lasciando spazio come molta della nostra vita negli ultimi anni, ai nuovi mondi digitali. Nazzarena Marongiu



ORARIO di apertura mostra

Inaugurazione venerdì 17 novembre dalle ore 19.00 alle ore 22.00

lunedì CHIUSO dal martedì al venerdì ore 9.00/21,30 sabato 9.00-13.30 -16,30/22.00 domenica 10.30-13.00 / 16,30-21,30