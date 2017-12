Smurzu Trek sulle Vette della Salute

Martedi 26 dicembre AmbienteSardegna organizza un trekking sulle vette dei monti di Dolianova "Sa domu de sa ni" e "Bruncu Salamu", un escursione di circa 11 km con un dislivello di circa 500 m in un ambiente suggestivo tra macchia mediterranea e i segni della civiltà nuragica, circoli di capanne nuragiche e il nuraghe sa domu'e s'orcu, proprio in questo sito ci fermeremo a consumare la nostra merenda con vino rosso, pane carasau, formaggio e olive.



Per partecipare all'escursione e necessario indossare le scarpe da trekking e portarsi una bottiglia d'acqua, quota di partecipazione 10 euro (comprende guida e smurzu).





Appuntamento ore 09,00 parcheggio cimitero di Monserrato, fine tour intorno alle 13,30/14,00



Info e prenotazioni AmbienteSardegna Tel. 3273672366; mail: Info@massimilianodeidda.it