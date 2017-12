Corsi di Lingua Giapponese a Cagliari

Corso di alfabetizzazione della lingua giapponese per chi si approccia per la prima volta alla lingua ha una durata di 20 ore ed è volto a studiare gli alfabeti della lingua nipponica hiragana katakana e introduzione ai Kanji

Obiettivo del corso è quello di imparare a leggere e scrivere in giapponese. Cosa c’è di diverso dagli altri corsi? E’ un corso pensato a chi non ha tempo di studiare in casa e può ritagliarsi le sole due ore settimanali in cui segue il corso.

In genere si organizzano corsi base di 20-30 ore dove allo studio degli alfabeti si dedicano un massimo di 3-4 lezioni e dopo di che si parte subito con la grammatica, perciò chi non ha il tempo di studiarsi gli alfabeti in casa e fare esercizio di lettura si trova in netta difficoltà. Il nostro corso di alfabetizzazione è così organizzato:

– lezioni settimanali di 2 ore

– Durante le prime 12 ore si spiegano gli alfabeti, si studiano, si fanno esercizi vari di scrittura

– Le 8 ore successive saranno utilizzate per esercizi di potenziamento delle conoscenze: esercizi di lettura, scrittura, dettati. Per rendere le lezioni più piacevoli ci saranno anche degli intermezzi sulla cultura giapponese, modi di dire etc…



Le lezioni saranno tenute da Antonella Fiori, studiosa della cultura giapponese, con varie esperienze nell’insegnamento sia a italiani che stranieri. Nel 2016 ha lavorato in Giappone presso un azienda nell’ambito culturale e presso l’Accademia Italia per insegnare l’italiano ai giapponesi. Programma del corso: -alfabeto hiragana -alfabeto katakana – introduzione allo studio dei kanji – espressioni base di conoscenza -saluti -numeri – chiedere l’ora – tempo atmosferico -parte culturale: feste, usanze, numerologia….. -esercizi di scrittura e lettura Contributo richiesto ai soci per l’organizzazione del corso 150 euro comprensivo di – dispensa – materiale distribuito durante le lezioni – attestato di partecipazione (**** chi non è ancora iscritto all’associazione può richiedere il modulo e pagare i 10 euro di quota associativa) *** – classi di massimo 6 persone – per chi avesse problemi di lavoro, o altre motivazioni, possibilità di recuperare la lezione persa Le lezioni si terranno presso la sede dell’aloe solidale in via sonnino nelle seguenti date: novembre 2017 8,15,22,29 dicembre 2017 6,13, 20 gennaio 2018 10,17,24



Si potrà seguire il corso in una delle seguenti fasce orarie: 18:00- 20:00 20:00-22:00