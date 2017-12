Gospel di Natale - Perfect Harmony & The Voices of Victory a Cagliari

Arriva a Cagliari il Gospel di Natale, il 19 Dicembre presso l’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.



Perfect Harmony è un affare di famiglia: creato nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, viene completato da Christian Spirit Taylor, marito di Niki, in veste di pianista. Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri, sul piano "filosofico" e religioso, questo gruppo intende ricreare in musica la Perfetta Armonia che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell'altro.





Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb (The Bee Gees),The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l'apparizione al celebre programma televisivo CELEBRATION of GOSPEL ad aver dato loro l'occasione di pubblicare il loro primo disco "The Next Level" con la Chrystol Clear Coundz record label.



Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come "best new gospel group of the year", "best gospel trio", e "best new artist".



Perfect Harmony, nel 2014, ha creato una formazione più grande, che include più voci e sezione ritmica, dal nome THE VOICES OF VICTORY; dopo aver selezionato le migliori voci della Georgia, TVOV si è imposto fin dai suoi esordi come un gruppo dinamico e potente e ha guadagnato spazio nei teatri di Atlanta e nelle trasmissioni televisive e oltre oceano, con diverse tournée in Europa.



Prevendite: Box office Evento presentato da SEM Organizzazione in collaborazione con Forma e poesia nel jazz.



