A Ittiri la rassegna per adulti e bambini Eco di Risate

"Eco di risate" nasce dalla collaborazione dell'Associazione Culturale "La Bottega dei Teatranti" e dell'Amministrazione e della Consulta Giovani del Comune di Ittiri.

L'intento dell'operazione culturale ha sia l'obiettivo di ridare nuova vita al Teatro Comunale di Ittiri, sia di fornire a un pubblico eterogeneo (composto da bambini, giovani, adulti e anziani) un'interessante panoramica sul Teatro contemporaneo sardo, formata da spettacoli che vogliono sì far ridere e divertire, ma anche riflettere ed educare.





La Rassegna è composta da 12 spettacoli : 6 per adulti, che andranno in scena i venerdì alle ore 20.30, e 6 per bambini, tutte le domeniche alle ore 17.00





Aprirà il sipario il 3 novembre lo spettacolo "Giacomo Iacomino" per la regia e con il Direttore Artistico Rosario Morra.





Il costo del posto unico è di € 3.00, mentre per chi volesse usufruire dell'abbonamento l'offerta è di 6 spettacoli a scelta a € 15.00.





Programmazione Adulti ore 20.30





03.

11. 17 Giacomo Giacomino - Compagnia La Bottega dei Teatranti

10. 11. 17 Skabaretch - Compagnia Barbariciridicoli

24. 11. 17 Questo Pazzo Amore - Compagnia Origamundi

01. 12. 17 Frammenti Rosa - Compagnia Bocheteatro

08. 12. 17 Le Incredibili Storie Delle Sorelle Porcu' s - Compagnia S'Arza Teatro

16. 12. 17 Cant'è Mara La Fammi - Compagnia Teatro Sassari





Programmazione Bambini





05. 11. 17 Sorichitta - Compagnia Bocheteatro

12. 11. 17 Dorothy e Il Mago di Oz - Compagnia S'Arza Teatro

19. 11. 17 Petruska - Compagnia Teatro Instabile

26. 11. 17 Le Mille e Una Notte - Compagnia Abaco Teatro

03. 12. 17 Manovella Circus - Compagnia Teatro Tages

22. 12. 17 A.A.A. Babbo Natale Cercasi - Compagnia La Bottega dei Teatranti