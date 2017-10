Escursione sul sentiero dei pinnetti

Il Supramonte di Urzulei è un ambiente affascinante, caratterizzato da una Natura aspra, ricco di storia e di segni della presenza dell'uomo. Percorreremo un sentiero Incontrando 4 pinnetti (l'abitazione tradizionale del pastore in ambiente montano) e ci riempiremo gli occhi con magnifici panorami ed esemplari arborei di dimensioni eccezionali.



Il percorso non presenta particolari difficoltà, se non per il fatto che si cammina su calcare.

Auto propria, scarpe da trekking (indispensabili), acqua da bere.



Partenza ore 07:15 dal parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant'Elena. Lunghezza: circa 9 Km Dislivello in salita: circa 250 m Durata: circa 5 ore

Costo: € 15 a persona.

Adesioni al 3489305607 entro le ore 20:00 di venerdì 20 ottobre www.allascopertadi.it