Ad Iglesias "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello

Regia Paolo Angioni con Cristina Pillola | Beatrice Giusy Fogu | Saracena / Assunta la Bella Gisella Biggio | Fana Mirko Cacciarru | Fifì la Bella Leonardo Pani | Ciampa Efisio Deiola | Delegato Spanò Manuela Perria | Nina



"Il berretto a sonagli" mette in scena le vicende di Ciampa, scrivano alle dipendenze del Cavalier Fiorica, personaggio influente e stimato di una piccola e tranquilla città siciliana.



Ad interrompere tale serenità è Beatrice, moglie del Cavaliere, che scopre di essere stata tradita dal marito proprio con la moglie di Ciampa, la giovane Nina.

Beatrice, disperata per l’infedeltà del marito, decide di denunciare i due amanti alle autorità. Nonostante la complicità di personaggi poco raccomandabili come la Saracena e confusionari come il Delegato Spanò, Beatrice spera di avere suo fratello Fifì, sua madre Assunta e la sua fedele domestica Fana, in accordo con la sua decisione. In realtà, il folle gesto sconvolge tutto il paese tanto che, gli stessi familiari, tentano di dissuaderla. La paura che questo fatto possa turbare ulteriormente il normale status quo prende il sopravvento e i personaggi si ritrovano a dover combattere contro le furie dell’ormai irrefrenabile moglie ferita.