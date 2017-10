Autunno in Barbagia 2017: Sorgono

Cortes

Le arti, i mestieri, le cantine: lavoro artigiano e prodotti tipici di Sorgono; degustazioni e punti di ristoro; esposizioni di pittura e fotografia naturalistica, archeologica, storica e sociale: frammenti di vita vissuta nel Mandrolisai.





Sa 'Innenna

‘La vendemmia secondo tradizione’. Dalla raccolta dell’uva alla pigiatura (catziadura), sarà possibile prendere parte a tutte le fasi della vendemmia di una volta.

Tra tradizione e innovazione: la quarta edizione di Wine and Sardinia.





Sa Festa

Musicisti, sonadores, animazione itinerante: festa di strada da mattina a tarda sera; teatro; la 7a edizione del Palio delle Botti.





Programma

Sabato 21 Ottobre

Ore 9.00 – Apertura Cortes, mostre e Salone dei Vini Wine and Sardinia – IV edizione





Ore 10.00 – Visite guidate al parco archeologico di Bidu ‘e Concas (Infopoint e biglietteria in Piazza della Vittoria)





Ore 10.00 – Percorso didattico: Un viaggio DiVino. Gli studenti alla scoperta di attrezzature, immagini ed esperienze legate alla lavorazione del vino.

A cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Sorgono.

Ore 10.00 – “Trunfas”, Laboratorio di costruzione e conoscenza dello strumento.

A cura dell’Associazione culturale Mandra Olisai.





Ore 10.00 – [Salone Wine and Sardinia] Apertura convegni e momenti di formazione sui temi dell’enologia e della viticoltura, del marketing e della comunicazione del vino. Sarà presente l’Assessore all’Agricoltura Pier Luigi Caria.





Ore 10.30 – S’abbardente: Dimostrazione distillazione delle vinacce.

Ore 11.00 – Su muscadeddu: Dimostrazione della lavorazione del moscato.

Ore 15.00 – [Centro storico] S’abbardente: Dimostrazione distillazione delle vinacce.





Dalle ore 15.00 fino a sera – [Centro storico] Intrattenimento musicale itinerante con organettisti.

Ore 15.00 – [Centro storico] S’iscupadura e Sa prentzadura (svinatura e torchiatura del mosto). A cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Sorgono.





Ore 15.30 – [Centro storico] 7° Edizione “Palio delle botti”.





Ore 18.00 – “Tutto ciò che occorre sapere del vino in mezz’ora”. Mini guida alla degustazione del vino a cura della Cantina Sassu.

Ore 18:00 [Centro Storico] Spettacolo Teatrale “Cristolu” di Stefano Mereu e Marianna Bianchetti in collaborazione con la compagnia teatrale “s’Iscumissa” dell’Associazione Culturale Mandra Olisai.





Ore 19.00 – Aperiti-Vino – aperitivo presso i locali che aderiscono all’iniziativa.

Ore 22.00 – Serata musicale.





Domenica 22 Ottobre

Ore 9.00 – Apertura Cortes, mostre e Salone dei Vini Wine and Sardinia – IV edizione





Ore 9.00 fino a sera [Centro storico] Musica popolare itinerante con la Compagnia Launeddas del Sinis





Ore 10.00 [Vigna Loc. Pischina] – 24° edizione “Sa ‘innenna”, la vendemmia secondo tradizione.





Ore 10.30 – [Centro storico] S’abbardente: Dimostrazione distillazione delle vinacce.

Ore 11.00 – [Centro storico] Su muscadeddu: Dimostrazione della lavorazione del moscato.





Ore 11.00 – Rientro del carro a buoi dalla vigna: degustazione dell’uva e del vino di Sorgono

Ore 12.00 – [Piazza della Vittoria] Sa catziadura: pigiatura dell’uva.





Dalle ore 16.00 fino a sera – [Centro storico] “Sonadores”. Organettisti provenienti da tutta l’Isola si esibiscono per le strade e in piazza della Vittoria. A cura degli organettisti sorgonesi Sergio Putzu e Costantino Lai.





Ore 16.00 – Vestizione della maschera rituale “Is Arestes e S’Urtzu Pretistu” ed esibizione per le vie del centro storico a cura dell’Associazione Culturale Mandra Olisai





Ore 17:00 – [Salone Wine and Sardinia] Premiazione dei vini vincitori del Concorso Enologico Wine and Sardinia – IV edizione. Presenta Lucia Cossu.





Ore 17.00 – [Locali ex Biblioteca, via Amsicora] Esibizione corale del Coro Santu Mauru di Sorgono.





Ore 17:00 – [Centro Storico] Spettacolo Teatrale: “Cristolu” di Stefano Mereu e Marianna Bianchetti in collaborazione con la compagnia teatrale “S’iscumissa” dell’Associazione Culturale Mandra Olisai.





Ore 17.30 – “Tutto ciò che occorre sapere del vino in mezz’ora”. Mini guida alla degustazione del vino a cura della Cantina Sassu.





Ore 21.00 – Chiusura Cortes





Sabato 21 e Domenica 22



Archeologia e Natura

Visite guidate al parco archeologico di Bidu ‘e Concas

[Info su partenze e orari presso Punto Informazioni in Piazza della Vittoria]





Wine and Sardinia | Salone dei Vini

Padiglione con stand dedicati all’esposizione e alla degustazione di vini provenienti da tutta la Sardegna: approdo ideale per l’incontro e l’interazione tra addetti ai lavori, produttori, potenziali partner, investitori, appassionati enoturisti e winelovers. Acquistando il ticket all’ingresso il visitatore riceverà un calice firmato Luigi Bormioli che utilizzerà per degustare i vini presenti all’interno del salone (25 cantine) e potrà assistere alla premiazione dei vini vincitori del Concorso Enologico Wine and Sardinia 2017, con il conferimento delle menzioni alla presenza di personalità istituzionali, dell’arte e della cultura sarda.





Wine and Sardinia è un evento realizzato da Pro Loco Sorgono con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sorgono





Mostre

Un anno di-Vino: strumenti e immagini della vendemmia

A cura dell’Associazione turistica Pro loco Sorgono. Locali ex Biblioteca, via Amsicora





S’Urtzu et Is Arestes: la maschera rituale sorgonese in mostra

A cura dell’Associazione Mandra Olisai . [Locali ex Biblioteca, via Amsicora]





Arredi e paramenti sacri

Chiesa S. Maria Assunta





Maschere e pipe

Mostra a cura di Angelo Zedde. [Corte in via Azuni]





Incontri Ravvicinati

Mostra fotografica naturalistica a cura di Archivio Marras. Centro Sociale





Ricami

Mostra a cura di Giuseppina Demuru.





Lebios passaus in sa terra

Mostra fotografica di Max e Mauro Casula. Corte in via De Castro





Sorgono Antica: fotografie storiche di Sorgono

A cura dell’Associazione turistica Pro loco Sorgono. Museo del Legno





Mostra delle uve sorgonesi

a cura di Gianni Corriga .Via S.Antonio





Cassapanche e opere restaurate della “Donazione Sau”

[Museo dei segni sul legno, via Roma]





I nostri tesori dimenticati. Sorgono: un patrimonio da valorizzare

Mostra archeologica presso il sito Bidu ‘e Concas A cura dell’Associazione Amici di Antonio Gramsci [Centro storico, percorso segnalato]





I luoghi di Gramsci a Sorgono

A cura dell’Associazione Amici di Antonio Gramsci [Centro storico, percorso segnalato]





Festa di strada:





Musica ed esibizioni itineranti con organettisti, launeddas ed il Coro Santu Mauru di Sorgono.





Dove dormire

Hotel Ristorante E.S.I.T. Villa Fiorita Viale Europa, Sorgono (NU) – Tel. 0784 60129

B&B “Sa Lumenaria” Viale Stazione, 5 Sorgono – Tel. 3496205182

B&B “S’Alasi” (ex Hotel Nino) Corso IV Novembre, 26 Sorgono – Tel. 347 8239868 | 340 9445793

B&B “Pietro e Graziella” Via Emilia, 6 Sorgono Tel: 078460581 | 3487761190

B&B “Minu’” Via de Gasperi 11 tel 3486095838

B&B “Domus Prima” SS128 Km 104 tel 3925085071

B&B “ I Menhir” loc. San Mauro tel. 3402498732

Affita camere “Cuccumiao” Via Azuni 8 , tel 3347295020

Affita camere “Sa Mariola” Corso IV Novembre 15 tel. 3466725734

Affita camere “Vesta” Via Nicolò zucca/Via Medau 6 tel 3474652186

Agriturismo “San Mauro” Tel: 078460310

Agriturismo “Pranu” loc. Sa Tanca ‘e Luisu, Sorgono (NU) Tel. 0783.411660





Dove mangiare

Ristorante Pizzeria “Da Fabrizio” Corso IV Novembre, 10 Sorgono (NU) Tel: 3489348 591

Hotel Ristorante E.S.I.T. Villa Fiorita Viale Europa, 1 Sorgono (NU) Tel. 0784 60129

Trattoria “S’Alasi” Corso IV Novembre 26 Sorgono – Tel. 347 8239868 | 340 9445793

Agriturismo “San Mauro” Tel: 3887431923 / 3331177292

Agriturismo “Pranu” loc. Sa Tanca ‘e Luisu – Sorgono (NU) Tel. 3470003988

Agriturismo “Su Connottu” lo. Pardi ‘e Cresia, Sorgono (NU) tel.3497276140 – 3427782519

Pizzeria “La Cantina” di Antonio Murru Via G. M. Bellu, Sorgono (NU) Tel.: 078460711

Pizzeria “Calamaera” Corso IV Novembre, Sorgono (NU) – tel. 327 546 1724





Lungo il Percorso sono dislocati nelle cortes opportuni Punti di Ristoro





Info point

Piazza della Vittoria | Piazza Concas

Pro Loco Sorgono

tel. 3459035173 / 340 0680386 mail sorgono.proloco@gmail.com

web www.prolocosorgono.com | www.wineandsardinia.it





INFO camper, pullman e gruppi organizzati

tel. +39 346 7453426





Comune di Sorgono

tel. 0784 622520 / 21