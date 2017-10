Cagliari: Giuseppe Podda. Ritratti di un giornalista integrale

Giuseppe Podda è stato uno degli intellettuali organici più poliedrici e attivi formatisi nel PCI sardo del dopoguerra.



Tra i suoi punti di riferimento ci sono Gramsci e Lussu, Laconi e Berlinguer. Nella professione giornalistica come nell’impegno politico, e fino agli ultimi anni della sua vita, nel vasto e dettagliato archivio dei suoi ricordi c’era posto non solo per i grandi nomi, quelli su cui si scrive la Storia, ma anche e soprattutto per le persone più semplici (dal pescatore all’operaia della Manifattura tabacchi, dal portuale al minatore, dal muratore al ferroviere), quelli che la storia la fanno quotidianamente, senza aspettarsi commenti, note encomiastiche e celebrazioni.



L’idea di realizzare questo primo approfondimento attorno alla sua figura, a dieci anni dalla sua tragica scomparsa, nasce dalla necessità di fornire, attraverso le testimonianze di quanti lo hanno frequentato, alcuni strumenti di orientamento per conoscerne la biografia.