A Olbia WADOKAI 2017

La Sardegna ospita per la prima volta un appuntamento internazionale della Federazione Europea WadoKai. Presenti all’evento Maestri Giapponesi, Tecnici WKF e arbitri mondiali. Portare una competizione internazionale di karate WadoRyu in Sardegna è stata una scommessa. Se vinta, potremo dirlo solo al momento in cui il testimone verrà consegnato alla città che ospiterà il prossimo Campionato Europeo nel 2018, per cui al termine dell’evento che si terrà presso il Geovillage di Olbia (21 e 22 ottobre) c/o PALAALTOGUSTO.



La Sardegna storicamente è da sempre stata un feudo del karate Shotokan, solo nell’ultimo ventennio hanno iniziato ad espandersi gli altri stili, ShitoRyu in primis .

Di WadoRyu ce n’è poco ed è diffuso a macchia di leopardo. Ma ormai si sa, lo stile di appartenenza non è più una caratteristica univoca… i combattenti sono da tempo inter stile e i praticanti le forme (kata) riescono ad eseguire prestazioni appartenenti a ceppi tecnici diversi. Il WadoRyu, agli albori del Karate italiano, ha sfornato un’ottima classe di combattenti (tra cui anche un sardo).



Piano piano il livello tecnico di questi ultimi è stato raggiunto dagli altri stili, ragione per cui ora non si è più in grado di riconoscere la provenienza di un atleta rispetto ad un altro di estrazione diversa. Tradizionalmente parlando, il Wado è stato portato in Italia dal M° Y. Toyama che ha lasciato la sua organizzazione, il WadoKai Italiano, nelle mani del suo allievo, il M° Maurizio Gai. Questi, dopo pochi anni è stato coinvolto nella federazione europea (FEW), prima come rappresentante dell’Italia, poi come vice Presidente ed infine come Presidente. Incarico che riveste da oltre 24 anni. Venti le nazioni che aderiscono alla FEW, organizzazione che fa capo alla Japan Karate Federation e attraverso questa alla World Karate Federation (WKF). Attualmente il responsabile tecnico per l’Europa è il M° Sakagami (Inghilterra), mentre in Romania sta creando un’ottima scuola il M° Nukina. In Italia, dopo la partenza del M° Toyama, il Wado si è polverizzato in una miriade di schegge che non riescono ad unirsi sotto un’unica bandiera. Troppi personalismi, troppe ruggini, troppa voglia di egemonia… poca o nulla voglia di collaborare per creare un unico organismo forte. La FEW, pur avendo subito diverse scissioni, rimane comunque la Federazione più rappresentativa come si evince dal Campionato, il quarantaquattresimo.

A questo evento prenderanno parte anche atleti sardi che hanno aderito al WadoKai. L’auspicio è quello che da questa manifestazione possa nascere la volontà di collaborazione e unire le diverse anime del Karate sardo in un unico gruppo di lavoro, lasciando intatte le singole individualità e appartenenze. Insomma attività agonistica, stage, aggiornamenti per tutti, indistintamente.