Escursione alla cascata de Sa Stiddiosa nella Barbagia di Seulo

Arrivando in auto da Villanova Tulo abbandoniamo la strada che porta a Seulo per dirigerci verso il cantiere gestito dall’Ente Foreste e continuiamo la discesa lungo la strada che ci porta verso il Flumendosa.



Lasciate le auto seguiremo un sentiero all’interno del bosco che ci condurrà alla caratteristica cascata de “Sa Stiddiosa” che con il suo continuo sgocciolare dalla sorgente soprastante, scorre sulla roccia calcarea e con il fluire dell’acqua si è ricoperta di essenze vegetali rare, principalmente capelvenere, per poi buttarsi in una splendida piscina naturale.





Dopo la risalita e il pranzo consumato presso il Coile, breve percorso sul “Taccu is Tragus” da dove potremo ammirare la vallata sottostante.



Contatti: Nino 3403519925 Luciana 479567930

Mail: ass.bentuestu@gmail.com



Incontro ore 8.30, ingresso Villanova Tulo presso la Caserma dei Carabinieri. Rientro previsto ore 18.00.



L’escursione è di circa 10 km, dislivello di circa 400 mt , grado di difficoltà medio.



Suggerimenti: Abbigliamento comodo e confortevole, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking.

Consigliati cappellino, occhiali da sole, una buona riserva d’acqua ed uno scacciacqua.



I partecipanti devono comunque avere una preparazione fisica adeguata all’impegno dell’escursione ed essere in buono stato di salute generale.



La quota di adesione è di € 15.00 e comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo e assicurazione