A Cagliari una nuova mostra di Tiziana Contu

L’artista Tiziana Contu ritorna alla galleria PMA di Cagliari, in via Napoli 84, con una nuova mostra dal titolo “Momenti. Cose che già esistono, il loro ricordo e la ricerca del nuovo” . L’esposizione dei suoi ultimi lavori si inaugurerà venerdì 6 ottobre alle ore 19 e resterà aperta al pubblico fino al 21 ottobre, ogni pomeriggio dalle 17 alle 21, dal martedì alla domenica. La ricerca artistica di Tiziana Contu continua il suo cammino sul filo della memoria e uno sguardo sull’attualità, attraverso i materiali che costituiscono la sua cifra stilistica: molle, ingranaggi, stoffe, giocattoli, pietre, legni, ritagli di giornali e fotografie. Tiziana Contu mette in scena un caleidoscopio di umanità, che rivela le storie personali nella storia collettiva. L’opera che Tiziana Contu ha scelto per presentare questa sua mostra, dal titolo Si salvi chi può, è un'intelaiatura di ferro da cui pendono decine di barchette di carta come quelle che si facevano da bambini.

Se ci avviciniamo vediamo che la carta con cui sono realizzate è stampata in caratteri arabi. Le barche su cui fuggono i profughi somali, siriani, libici, sono fragili come barche di carta. Fra le barchette ci sono dei brandelli di stoffa sporchi e insanguinati. La fragilità è data dal fatto che esse siano sospese con sottile filo di ferro arrugginito, che è quella delle loro barche consumate ma che rappresenta anche la "ruggine" fra le nostre culture diverse.



In questa mostra Tiziana Contu ci presenta gabbie e scatole, come piccoli palcoscenici, che possiedono confini che isolano e proteggono, piccole teche con la rappresentazione del teatro dell’umanità.