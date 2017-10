Concerto "Rhapsody in Blue in Wind Orchestra" a Cagliari

Nella magica atmosfera dell’Auditorium del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari , uno dei più importanti luoghi della musica colta in Sardegna, si terrà mercoledì 18 ottobre 2017 il tanto atteso Concerto “ Rhapsody in Blue in Wind Orchestra ” che l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas ha prodotto in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.





Il concerto, che avrà inizio alle ore 18.30, vedrà protagonisti la Wind Orchestra Porrino (Complesso Orchestrale di fiati e percussioni “Ennio Porrino” di Elmas) e il pianista Federico Melis diretti dal Maestro Ignazio Perra. L’iniziativa prevede l’esecuzione della composizione orchestrale “Rhapsody in blue” (una delle più famose opere musicali di George Gershwin) proposta in un’affascinante e coinvolgente versione per wind symphony orchestra e pianoforte. Nell’ambito dell’iniziativa in argomento è prevista anche la partecipazione interattiva di altri artisti e gruppi con esecuzioni sul tema dell’iniziativa. Il concerto in argomento è prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas in occasione della ricorrenza dell’ 80° anniversario della morte di George Gershwin nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e circuitazione concertistica programmata per l’anno 2017 (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna), in concomitanza con la produzione artistica e musicale del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e con il VII Festival Pianistico.



Il progetto si prefigge di divulgare il genere musicale jazz colto e sinfonico (con brani composti e/o arrangiati per wind orchestra) fra un pubblico di diversi ambiti e fasce d’età, favorendo la promozione e la diffusione (anche nei luoghi dell’alta formazione artistica e musicale) e la conoscenza più approfondita delle potenzialità timbrico - espressive del complesso orchestrale di fiati e percussioni, attraverso un repertorio adatto sia a soddisfare i cultori e gli appassionati di questa tipologia esecutiva, sia a catturare l’attenzione dello spettatore che si avvicina per la prima volta a proposte musicali di questo genere.



L’intento è anche quello di far apprezzare un organico in continua crescita qualitativa ed espressiva, come la wind symphony, e di valorizzarne gli aspetti più significativi mettendone in risalto la concretezza dell’entità artistico-culturale-musicale e la capacità di produrre esecuzioni di alto e intenso valore espressivo anche nell’interpretazione di uno specifico genere musicale come quello jazzistico - colto.



Il Direttore Artistico dell’iniziativa, Prof. Ignazio Perra, e il Direttore del Conservatorio, Prof.ssa Elisabetta Porrà, si ritengono molto soddisfatti per la proficua collaborazione instaurata fra il Conservatorio di Cagliari e l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas in quanto la rilevante valenza didattica, artistica e culturale dell’iniziativa ha permesso anche il coinvolgimento attivo a scopo formativo nell’organico della Wind Orchestra di diversi alunni ed ex alunni del Conservatorio, nonché docenti e musicisti in genere. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.



Testo e immagine rilevati dal web