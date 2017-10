Lo spettacolo "Immagina il nulla" al Teatro Alkestis di Cagliari

Lo spettacolo Immagina il nulla nasce nel 2016 da un lavoro realizzato dalle compagnie Ginepro Nannelli (Roma), Teatro Laboratorio Alkestis (Cagliari) e Circo Calumet (Cagliari). I vari step, realizzati anche durante diverse residenze artistiche svoltesi a Toffia, si sono basati sulla ricerca, lo studio e la preparazione della nuova produzione teatrale. In scena quattro personaggi (interpretati da Marco Carlaccini, Patrizia d’Orsi, Sabrina Mascia e Andrea Meloni) che giocano, si fermano, aspettano, cadono nel vuoto e, dopo aver provato un altro gioco, riman-gono di nuovo bloccati nel nulla, fra gioia e depressione.

Dopo aver tentato di reagire senza successo a questo stato di inerzia, alla fine sprigionano un’energia di reazione e distruggono il gioco. Forse adesso sono liberi. Immagina il nulla fa parte della campagna abbonamenti periodo ottobre/dicembre 2017.



Compagnia Ginepro Nannelli (Roma) - Teatro Laboratorio Alkestis CRS (Cagliari) – compagnia d’arte Circo Calumet (Cagliari) con Marco Carlaccini, Patrizia d’Orsi, Sabrina Mascia e Andrea Meloni. Regia Marco Carlaccini



Sabato 21 ottobre ore 21.00

Domenica 22 ottobre ore 18.30



L’abbonamento, del costo di € 65,00, potrà essere acquistato presso il teatro (via Loru 31, Cagliari) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o prenotato scrivendo a info@teatroalkestis.it



Oltre all’abbonamento è possibile acquistare i singoli ingressi per lo spettacolo al costo di € 12,00 (ridotto € 10,00 per senior e under 25).



Inoltre possono essere utilizzati la Carta del Docente e la Carta 18app.



Per informazioni e prenotazioni: 070 306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) - info@teatroalkestis.it - www.teatroalkestis.it



Con il contributo di: Regione Autonoma de Sardigna / Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari.