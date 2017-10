A Sanluri la divertente commedia “A Quel Paese” nella Stagione OFF di AbacoTeatro

Domenica 15 ottobre alle ore 19 il nuovo spazio all’interno del Polo Culturale di Sanluri, in via Azuni ,all’interno del Parco S’Arei, ospiterà l’ originale commedia “A Quel Paese” scritta e interpretata dagli attori Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse della Compagnia Anfiteatro Sud.



Lo spettacolo “A Quel Paese”chiude la fortunata serie di spettacoli serali della Stagione OFF Teatro di Sanluri organizzata da Abaco Teatro. In scena una commedia che vuole giocare, attraverso un'altalena di emozioni, con diverse situazioni del quotidiano.





Racconta, in modo semplice e divertente, alcuni temi universali come il viaggio, l'amore, la paura ed il coraggio, tramite l'incontro di personaggi eccentrici e vivaci. Il gioco ed il ritmo sono alla base di tutto lo spettacolo insieme all'equivoco, l'imprevisto e la sorpresa.



Un gioco tra attori, personaggi e pubblico che si pone come obiettivo principale quello di far sorridere ma anche di pensare.. La storia inizia in una grande e caotica città dove vive Bruno Silenti ( Francesco Civile), un uomo schivo, riservato e abitudinario, la tipica persona con cui tutti inventano sempre una scusa per non berci un caffè. Ha una mamma molto briosa ma decisamente invadente ed ossessiva che gli telefona in continuazione e con un tempismo davvero eccezionale.



Come se non bastasse Bruno è anche innamorato, e vorrebbe spedire alla sua amata un libro di rime da lui scritte, ma non riesce mai a farlo. Un giorno però, incontra un uomo: Felice Speranza (Daniel Dawerhouse). Il nome è tutto un programma e Felice gli cambierà decisamente la giornata. Bruno, da questo momento in poi, inizierà la sua tragicomica avventura che coinvolgerà in modo diretto anche il pubblico presente. Le mostre fotografiche di Paola Congia saranno visitabili nel Foyer del Teatro nell’allestimento di “ Sogno di un Pianoforte” arricchito dai percorsi letterali tratti da 900 di Alessandro Baricco e “Naturorto” con i testi della Maga Ortensia.