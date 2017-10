A Cagliari la mostra "I Bambini ci guardano"

Inaugura il 18 ottobre dalle ore 18,30 presso Spazio E_EMME a Cagliari, la mostra personale di Marco Pautasso “I Bambini ci guardano” curata da Anna Oggiano.



Pensata come Short-Exibition è visitabile per soli 3 giorni da mercoledì 18 a venerdì 21 dalle 19,00 alle 21,00. “I bambini ci guardano è il titolo di un film di Vittorio De Sica del 1944 ma anche una comune espressione usata spesso dagli adulti quando, per una situazione incresciosa, si trovano in imbarazzo davanti ai bambini.



Ma è poi così vero che l’innocenza è fanciulla e il mondo degli adulti orco? La presunta innocenza dell’età infantile altro non è che la volontà manifesta, senza veli e ipocrisie, dei propri desideri quando ancora si ignora di doverli moderare in rapporto con gli altri.



Una lunga educazione, impartita dagli adulti soprattutto con l’esempio, insegna regole e sotterfugi, principi e scorciatoie, per trasformare i capricci infantili in esigenze, il desiderio di possesso in gestione e la volontà di coercizione in condivisione degli obiettivi.

Il giusto e il tanto per cambiare e adattare di scala i giochi puerili, conseguenze comprese. Ed è in tali circostanze, nella costruzione dell’impalcatura dell’esistenza fatta di convenienze, compromessi, sotterfugi e tradimenti che può capitare che i bambini ci guardino, e il re diventi nudo.”



Testo a cura di Anna Oggiano News e immagine rilevati dal web