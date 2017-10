Sant’Andrea: tra la collina e il mare Storia, archeologia e invasioni

L'autunno in Sardegna segna la ripresa delle attività agresti, mentre il clima mite permette ancora lunghe passeggiate sotto il tepore del sole.

Anche noi di Quartourismo ripartiamo carichi, pronti a guidarvi nei nostri nuovi percorsi alla riscoperta del territorio.



29 ottobre, Tour di Sant'Andrea La storia del litorale quartese, a due passi dalla città, è un vero e proprio contenitore di arte, archeologia e avvenimenti che hanno segnato il territorio.



La chiesa di Sant’Andrea, la Villa Romana e le spiagge del litorale sono state infatti, durante l’arco dei secoli, testimoni di avvenimenti importantissimi che riguardano la città di Quartu.

Gli assalti dei pirati e l’invasione francese, le reminiscenze archeologiche della Villa Romana e l’arte della chiesa campestre di Sant’Andrea sono ancora lì, pronte per raccontarci la loro storia. Gli sfondi principali su cui si articola il tour sono il parco Andrea Parodi con la chiesa campestre di Sant’Andrea e la location della Villa Romana: due luoghi quasi opposti, tra lato collina e lato mare, ma che hanno in comune vicissitudini simili.Sono state, infatti, testimoni di assalti e invasioni, custodi di storie di eroismo sardo e antichi riti e sono tutt’ora importanti testimonianze artistico-archeologiche. La chiesa di Sant’Andrea e la Villa Romana sono pronte per essere riscoperte.Luogo e orario di incontro •Sabato 14 Ottobre ore 17:00 •Parco Andrea Parodi, via Leonardo Da Vinci-ingresso Via San Giovanni 3Possibilità di parcheggio gratuito nelle vicinanze del parcoDettagli e caratteristiche tecniche del percorsoIl percorso si articola all’interno del parco Andrea Parodi e presso la Villa Romana di Sant’Andrea, recentemente resa nuovamente fruibile ai visitatori. Andremo alla scoperta delle vicende del litorale e della zona di Sant’Andrea tra arte e archeologia, invasioni e riti secolari, in un tour che racchiude secoli di storia e vicissitudini.Il percorso si svolge interamente all’aperto e si presenta di media difficoltà. Prevede uno spostamento a piedi di circa 800 metri dal Parco Parodi verso la Villa Romana, su strade poco praticabili e sconnesse e pertanto è sconsigliato ai diversamente abili o a persone poco inclini alle lunghe passeggiate.Si consiglia un abbigliamento comodo.Info e prenotazioniLa visita guidata dura circa 1 ora e 30. Nel rispetto di tutti i partecipanti, si richiede massima puntualità.È richiesta prenotazione ad uno dei seguenti recapiti tramite telefono, sms, whatsapp, o contatto e-mail: Mobile: 3661247245 Michele E-mail: info.quartourismo@gmail.comNella prenotazione occorre indicare nome, cognome, numero dei partecipanti e recapito telefonico di un referente. La prenotazione verrà subito confermata. La visita guidata è condotta da Michele Marescutti, storico dell’arte e guida turistica iscritta al Registro Regionale delle Guide Turistiche della Regione Sardegna, nel rispetto della L.R. 20/2006 e L. 97/2013Costi e modalità di pagamentoIl percorso ha un costo di 6 euro a persona. I bambini fino ai 10 anni non pagano. Il pagamento avviene sul posto.