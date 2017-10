A Quartu Sant'Elena in scena "Eros eThanatos”

Eros eThanatos” è una nuova produzione del Teatro Actores Alidos, in collaborazione con la compagnia danese Cantabile2.



“Eros e Thanatos” è un labirinto teatrale fatto di intimità e partecipazione, un percorso coinvolgente che vi trasporterà all’interno dello spettacolo.



Si svolgerà dal 13 al 15 Ottobre 2017 presso l’Ex Convento dei Cappuccini (in via Brigata Sassari a Quartu) alle ore 20:30, ad eccezione di domenica 15 Ottobre il cui orario d'ingresso è previsto alle ore 19:30.





Data la particolarissima struttura dello spettacolo l’accesso si effettuerà unicamente su prenotazione e dietro acquisto del biglietto (al costo di Euro 10,00/ridotto Euro 7,00 per studenti e over 65).



Per la prenotazione contattare: 070/828331 - 070/8899027 - 377/7095932 email: actores.alidos@tiscali.it