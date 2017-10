XXVII^ Edizione di "La Montagna Produce" a Desulo

Paese natale dell’illustre poeta Montanaru (Antioco Casula, 1878-1957) che così lo descrive in un suo componimento del 1904: “Fiera e ruzza, in mesu a sos castanzos / Seculares, ses posta, o bidda mia, / Attacada a sos usos d’una ia, / Generosa, ospitale a sos istranzos” (‘Fiero e rude, in mezzo ai castagni secolari, stai o mio paese, affezionato alle usanze di una volta, generoso, ospitale con gli estranei’). Desulo custodisce molte delle sue tradizioni che lo rendono unico e molto amato da chi lo vive e da chi è accolto nella sua comunità.





Ancora oggi è possibile ammirare i bellissimi abiti tradizionali in orbace rosso, finemente ricamati, indossati nelle occasioni e nelle feste principali. La grande importanza della cultura pastorale è testimoniata dai numerosi rifugi tra le montagne, le caratteristiche pinnettas: capanne circolari in pietra ricoperte da fasci di legna e cortecce di sughero che ricordano le antiche architetture nuragiche.





Resti delle costruzioni dell’età del Bronzo sono presenti in diverse località.

A Genna de Ragas e Sa Tanca Manna si conserva traccia dei villaggi e del nuraghe Girgini, mentre a Sa Tanchitta sono ben visibili diverse sepolture tra cui la tomba dei giganti di Sa Sedda de Sena con una camera funeraria di circa 10 m probabilmente riadattata su una struttura più antica. Altri nuraghi si trovano a pochi chilometri dal paese: quello di Calavrige e quello di Ura de sole, il più alto in quota di tutta la Sardegna, collocato sul monte Bruncu Nurage a 1.331 metri. L’originaria maestosità del monumento si intuisce dalla presenza delle tracce di ben tre torri.





Ulteriori testimonianze delle civiltà che si stabilirono in queste terre durante la preistoria si trovano in località S’Iscra (grotte, resti di mura e sepolture) e a Occili, al confine con Belvì, dove si possono visitare due domus de janas.





Il paese è formato da tre nuclei storici Asuai, Ovolaccio e Issiria, un tempo separati ed oggi uniti dalla strada che li attraversa su cui si affacciano gli edifici più recenti. Percorrendo gli stretti viottoli delle zone più antiche dei tre centri si possono ammirare le splendide case in scisto con gli ingressi e le finestre contornati d’azzurro da cui spuntano i balconi in ferro battuto che hanno sostituito quasi completamente i vecchi ballatoi e balaustre in legno.





Partendo da sud si incontra per primo il quartiere di Asuai con la chiesa di San Sebastiano. Venne costruita nel XVI secolo in forme tardo-gotiche di cui rimane traccia nella cornice ad archetti in cima alla facciata. Non distante si trova la Casa-Museo Carta che propone un percorso alla scoperta delle attività produttive e dei costumi del paese.





Al centro dell’abitato si snodano le stradine del rione di Ovolaccio dove nel 1858 venne eretta la graziosa chiesa della Madonna del Carmelo che custodisce una statua di San Basilio del XVI secolo. Nella via accanto vi è la casa del poeta Antioco Casula in cui è stato allestito il Museo Etnografico Casa Montanaru che comprende la biblioteca-studio e l’archivio con le lettere dello scrittore. L’esposizione si articola in diverse sale dedicate al lavoro dei pastori, contadini, artigiani, alla tessitura, alla panificazione e all’abbigliamento tradizionale desulese.





Infine il centro di Issiria conserva la bella chiesa di Sant'Antonio Abate, antica parrocchiale del XVI secolo che vanta preziosi arredi e sculture lignee del XVI e XVII secolo oggi nella nuova chiesa edificata nel 1980 in stile moderno.Il Premio Letterario "Montanaru", importante evento culturale, giunto alla 26a edizione, è inserito nell'ambito della XXVII^ Ed. della Rassegna "La Montagna Produce", dedicata alle eccellenze produttive derivanti dalla montagna, dal comparto agroalimentare, ambientale-naturalistico, dal turismo, ma non solo.