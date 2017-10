Rosso Corso - Vernissage di Giorgio Corso a Cagliari

Girogio Corso presenta all'Hotel Italia il suo ultimo lavoro.

28 dipinti, per la maggior parte inediti, che raccontano un percorso e disegnano l'idea di Sardegna dell'artista e l'attaccamento alla sua terra.



L'Hotel Italia si riconferma luogo di arte. Luogo di incontri e di scambio. Dove la pittura e le arti grafiche si trovano per essere condivise e vissute.



Il vernissage avrà luogo venerdì 20 ottobre a partire dalle 19 negli spazi comuni dell'Hotel, ma la mostra sarà visibile anche durante prossimi mesi.



La serata è organizzata in collaborazione con la Cantina Giuseppe Sedilesu di Mamoiada, che durante l'evento avrà modo di far assaggiare alcune delle sue etichette e di raccontare il sapore delle sue vigne.