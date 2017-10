Visita a Cornus e tramonto sulla scogliera di Santa Caterina di Pittinuri

Visitare Cornus e Santa Caterina di Pittinuri con un’archeologa e guida professionista, ci permetterà di ricostruire la storia della sua lunga occupazione, e la persistenza di antiche tradizioni tipiche del territorio di Cuglieri.



È dall’età punica e poi romana che abbiamo maggiori informazioni sull’ antico centro abitato di Cornus. Costruito sul pianoro di Corchinas , in un contesto paesaggistico spettacolare, fu secondo Tito Livio il fulcro della rivolta antiromana del 215 a.C.





Insieme potremo visitare i resti del complesso paleocristiano in località Columbaris, corrispondente forse all’episcopio (dimora e curia del vescovo) di Senafer.

Gli scavi hanno messo in luce tre chiese, una più antica innalzata su una precedente terma romana, e due più recenti. Proseguiremo verso Santa Caterina di Pittinuri, dove in località Su Paris de sa Turre potremo vedere la Torre Pittinuri di epoca spagnola.



La struttura è costruita su un peculiare basamento di roccia calcarea, ad un’altezza di circa 28 metri sul livello del mare. Ai suoi piedi è possibile ammirare un panorama mozzafiato.



Obiettivi

1) Visitare e conoscere il complesso paleocristiano di Cornus-Columbaris

2) Approfondire la storia del sistema costruttivo delle torri costiere di età spagnola



Luogo e orario di incontro

La visita si svolgerà dalle 16:00 alle 19:00. Il luogo di incontro è il parcheggio della spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri (Coordinate: 40.104819, 8.490873).



Itinerario

A) Parcheggio della spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri

B) Complesso paleocristiano di Cornus-Columbaris

C) Torre Pittinuri



Costo

Per i soci il costo della visita è 10€. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento: 10€. L’accesso all’area archeologica del complesso paleocristiano di Cornus-Columbaris è gratuito.



Prenotazione

Per partecipare all'evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all'indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms al numero 0039 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d'identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati!



Indicazioni pratiche

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.).