Trekking a Monte Lora "la dormiente"

Descrizione itinerario: L'escursione si svolgerà in un ambiente selvaggio e incontaminato nel Sarrabus a pochi Km da San Vito, saliremo su un rilievo calcareo che custodisce da periodi remoti i suoi segreti.



Il Monte Lora è conosciuto come la "Sfinge" o donna "dormiente e su di essa si raccontano tante leggende.



Itinerario escursionistico geologico-naturalistico-culturale Itinerario: E / EE (considerato i sentieri pietrosi) Dislivello: circa 500 m circa Tempo di percorrenza a piedi A/R: 6 ore escluse soste e pranzo Lunghezza del percorso A/R: 9 km circa



Arrivo sul posto con auto propria Pranzo al sacco e acqua a carico dei partecipanti Abbigliamento escursionistico adeguato, scarponi da trekking indispensabili, consigliate le bacchette (se le avete) I partecipanti devono essere in buono stato di salute e allenati alle camminate in montagna



Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni; Istruzioni dettagliate sul trekking, luogo di ritrovo e orario verranno dati esclusivamente alle persone interessate che avranno regolarizzato la loro adesione I parteciperò su fb o sono interessato, non hanno nessun affidamento, se interessati prenotarsi per telefono



Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà



Info e adesioni per telefono entro Venerdi 23 ottobre ore16,00



Escursione a numero chiuso