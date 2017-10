Escursione tra i calcari di Punta Giradili

Per chi vorrà trascorrere una giornata insolita nel territorio di Baunei una rilassante scarpinata tra natura selvaggia, campi solcati, antichi cuiles, sino alla vetta di Giradili che ci offrirà panorami mozzafiato.



Difficoltà E (Percorso su pietraia e dislivelli) Tempo di percorrenza a piedi A/R: 6 ore escluse soste e pranzo Attrezzatura: scarpe da trekking indispensabili, abbigliamento comodo e confortevole adatto alla stagione, protezione antipioggia, bastoncini (chi li ha)

Pranzo al sacco e acqua ( non troviamo sorgenti lungo il percorso) a cura dei partecipanti Auto propria



Il trekking si farà se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e se le previsioni meteo saranno favorevoli I dettagli sul trekking, luogo di ritrovo e orario verranno dati esclusivamente alle persone interessate che avranno regolarizzato la loro adesione



Per motivi organizzativi orario e luogo di incontro possono subire variazioni I partecipanti devono essere in buono stato di salute e allenati alle camminate in montagna



Saremo rispettosi della natura e del territorio lasciando dietro di noi soltanto il segno dei nostri passi (e portandoci indietro qualunque rifiuto o scarto da noi procurato e rispettosi della flora e della fauna che ci circonda, cercando di limitare rumori e schiamazzi, staremo ad osservare e contemplare tutto ciò che ci circonda e ad ascoltare i suoni della fauna che ci ospiterà.



Accompagnati da Guida Ambientale Escursionistica Regionale e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)

Adesioni e maggiori dettagli per telefono entro venerdi ore 14,00 al 3479437675 Escursione a numero chiuso