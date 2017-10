Le piante officinali di Soleminis

Presso la Comunità di soleminis, attraverso la guida esperta del biologo-nutrizionista Massimiliano Deidda, impareremo a conoscere le piante officinali e le tecniche di raccolta e distillazione, con particolare attenzione al rosmarino. A seguire verrà offerto su smurzu (spuntino con pane carasau formaggio, olive e vino).



Nel pomeriggio verremo coinvolti in un laboratorio pratico sull'impiego degli oli essenziali, con esempi di preparazione di saponi e profumi. Al termine della giornata i partecipanti potranno portare a casa quello che è stato prodotto dalla distillazione.



In bici a/r: 23 km circa



Quota di partecipazione 12 euro ( comprende eventuale escursione in bici, visita guidata al laboratorio e smurzu) Noleggio Bici: 10 euro a persona Noleggio casco: 3 euro a persona



Ritrovo Gruppo Bici : Ore 8.30 incontro presso Piazza Salvo D'acquisto di Sestu Gruppo Auto: Ore 10:00 incontro presso il piazzale del cimitero di Monserrato.



Info e prenptazioni

Evento a numero chiuso; è necessaria la prenotazione.

Gruppo Bici: Tutti i partecipanti con bici propria, oltre a provvedere ad una accurata manutenzione del mezzo, dovranno avere con se tutto il necessario per la sua riparazione come camera d'aria di scorta,kit di riparazione e pompetta.

i raccomanda l'uso del casco.



Gruppo Auto: Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe comode.



Per info 3939527511 - 3495830687 Per prenotazione compila il modulo che trovi al seguente: https://www.vizzualforms.com/f/yPp47eBkjrPNaJ97