Escursione a Tiscali e Pinnetto Sas Traese

Percorrendo un bellissimo sentiero, caratterizzato da una "iscala 'e fustes", arriveremo in breve al ben noto Villaggio di Tiscali; chi vorrà potrà visitarlo.



Proseguiremo il nostro cammino fino a raggiungere il Pinnetto di Sas Traese, dove faremo la sosta pranzo. Il rientro ci riserva ampi panorami in una Natura selvaggia.



Lunghezza: circa 9 Km Dislivello in salita: circa 500 m Tempo: circa 5 ore e 30' Livello: EE (escursionisti esperti: passaggio nella iscala 'e fustes)



Partenza ore 7:15 dal parcheggio del Cimitero di Monserrato.



Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere

Costo: € 15 a persona + € 5 per l'ingresso a Tiscali



Adesioni entro le ore 20 di venerdì 6 ottobre al 3489305607

