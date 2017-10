A Sassari il Duo Franco e Renato Acustic Guitar

Il Ccentro D'Arte e Cultura Arte Kaos & Poesia propone per venerdi' 13 ottobre alle 20,00 un concerto del duo Franco ( Bernardinelli) & Renato ( Mannoni) che si esibiranno in classici della tradizione spagnola e della canzone francese della metà del 900", inoltre in omaggio alla città di Sassari eseguiranno alcuni brani del repertorio del compianto artista Ginetto Ruzzetta icona della musica popolare sassarese.



Al duo di chitarristi si aggiunge in esclusiva con un suo siparietto il cantautore Tore Unali che esegurà alcuni suoi pezzi.

Il duo Franco & Renato sono noti musicisti che hanno preso parte a diversi gruppi sin dagli anni sessanta nel panorama della musica live in Sardegna.



Il concerto rientra nella rassegna Musicarte Classici in Galleria progetto ideato e curato dal direttore del centro d'arte e cultura Arte Kaos & Poesia Giovanni Andrea Negrotti.



Ingresso con prenotazione 3490020155