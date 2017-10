Party Planner Corso Base

Le feste per bambini sono un'occasione di grande entusiasmo per tutta la famiglia ma... Quanta fatica!

Per questo, spesso è opportuno rivolgersi ai professionisti del settore per avere la festa perfetta.



Le Spille e Birbetta presentano il corso "Wannabe a Party Planner - Come creare la festa perfetta": una serie di incontri per imparare a realizzare feste a tema, con allestimenti e animazione da favola a misura di bambino. Sarà un corso prettamente pratico, nel quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione e il kit della perfetta Party Planner.





Durante il corso imparerai queste cose: • Iniziare a proporti come Party Planner • Pubblicizzarti sul mercato • Fare rete con altri professionisti utili • Che cosa e dove acquistare • Che cosa e come produrre da te • Trovare clienti e fornitori • Organizzare diverse tipologie di eventi • Organizzare il materiale • Fare un preventivo • Gestire gli aspetti economici e fiscali • Creare diversi tipi di allestimento • Applicare il tema a tutti gli aspetti della festa



Durata del corso:

3 Giornate con 12 ore di lezione complessive

Date: 14-21-25 Novembre 2017

Orari: 14 novembre dalle 16 alle 20 21 novembre dalle 16 alle 20 25 novembre dalle 09 alle 13

Dove: Sassari, presso Le Api Coworking

COosto: il prezzo per le 3 giornate sarà di € 250,00 se prenoti entro il 5 novembre. Per prenotazioni dal 5 Novembre in poi il prezzo sarà di € 270,00.



Data la natura pratica del corso, le iscrizioni sono limitate a 12 iscritti. Non perdere tempo!

Acconto e saldo: l'iscrizione si considera effettiva al versamento dell'acconto (50% della quota), che deve avvenire a mezzo bonifico bancario o ricarica Postepay (i dati verranno comunicati in fase di iscrizione). In alternativa, è possibile versare l'acconto in contanti presso la nostra sede a Predda Niedda (su appuntamento). Il saldo sarà versato in contanti all'organizzazione il primo giorno del corso.



In caso di annullamento del corso per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per motivi dipendenti dall'organizzazione, la quota verrà interamente restituita.

In caso di mancata partecipazione da parte del corsista, se comunicata tempestivamente all'organizzazione, sarà restituita la parte eccedente l'acconto versato.



Info e iscrizioni: Le Spille Sassari Z.I. Predda Niedda Strada 17 340/3092828 (Whatsapp) - info@lespille.it Birbetta Face Painting 346/5196550 - birbettina@outlook.it