Cagliari celebra la world music con il 10° Premio Andrea Parodi

Un ricco programma per celebrare la decima edizione dell'unico concorso italiano dedicato alla world music dedicato ad Andrea Parodi.



Si svolgerà sempre sotto la direzione artistica di Elena Ledda e sarà presentato da Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu.



Durante le tre serate, che vedranno protagoniste le esibizioni dei partecipanti al premio, si alterneranno sul palco anche ospiti internazionali come Amira Medunjanin, i Tenores di Bitti "Remunnu 'e locu", Luisa Cottifogli e i vincitori dell'edizione 2016, i Pupi di Surfaro, che vedremo in anteprima della serata speciale che si svolgerà al Jezzino l'11 ottobre.





A ricevere il Premio Albo D'Oro sarà il regista Gianfranco Cabiddu. I finalisti: Aksak Project con “Agouamala” (in sabir) Davide Campisi con “Piglialu” (in siciliano) Entu con “Haba” (in hemşince e turco) Daniella Firpo con “Destino” (in portoghese) Musaica con “Inferno V” (in calabrese) Frida Neri con “Aida” (in italiano) Daniela Pes con “Ca Milla Dia Dì” (in gallurese) Rebis con “Cercami nel mare ابحثي عني في البحر” (in arabo) Il Santo con “Magarìa” (in calabrese) Giuditta Scorcelletti con “Se tu sapessi...” (in italiano e toscano)



I premi: Una doppia giuria di esperti, critica e tecnica, proclamerà il vincitore al vincitore cui andranno:

un tour di otto concerti realizzato grazie ai fondi dell’art.7 L. 93/92 del bando del NUOVOIMAIE;

una somma in denaro peri i costi di master class, eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro per la crescita artistica e musicale, per un importo massimo di 2.500 euro.

Inoltre, gli verrà offerta l’opportunità di esibirsi alle edizioni 2018 del Premio Andrea Parodi, dell“European jazz expo” in Sardegna, di Folkest in Friuli, del Negro Festival di Pertosa (SA) e in altri eventi.



Al vincitore della critica andrà la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, offerto dalla Federazione degli Autori. I premi sono realizzati dall'artista orafa Maria Conte.



Durante la serata finale una artista straniera sarà proclamata la vincitrice del Premio Bianca d’Aponte International.



Appuntamenti collaterali:

Venerdì 13 ottobre, Sala Conferenze Search del Palazzo Civico di Cagliari, dalle ore 10.00 Seminario sui diritti connessi degli artisti interpreti esecutori a cura di Raffaele Razzini (Warner Music);

Dalle 11,30 Seminario “Non spegnere la musica. Rispetta il diritto d'autore. educazione alla legalità ” a cura dell’Avv. Maria Grazia Maxia. Sala Conferenze Search del Palazzo Civico di Cagliari, dalle ore 16.30 Presentazione del Libro - CD "No Potho Reposare" a cura di Marco Lutzu, presenta Ottavio Nieddu.



Sabato 14 ottobre, Sala Conferenze Search del Palazzo Civico di Cagliari, dalle 10.30 Tavola rotonda “La voce nella World Music”, a cura di Jacopo Tomatis. Con Elena Ledda, Luisa Cottifogli, Sebastiano Pilosu, Totò Nocera, I Pupi di Surfaro, Michele Palmas, Claudio Agostoni, Gianluca Floris. Coordinano Marco Lutzu e Jacopo Tomatis Ingresso libero Teatro Auditorium comunale, dalle ore 19.00 Incontro con i Tenores di Bitti “Remunnu ‘e locu”. La tradizione del Canto a Tenore: come nasce e come viene mantenuta e diffusa.



L'ingresso alle serate è gratuito con prenotazione al Box Office: 070-657428 info@boxofficesardegna.it Info: fondazione.andreaparodi@gmail.com