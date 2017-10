Il Piccolo Principe. Un Amico per la Vita: a Cagliari un laboratorio per bambini

L’idea di creare un laboratorio per bambini sul testo del Piccolo Principe nasce dalla volontà di coinvolgere i più piccoli nella comprensione di un importante testo di formazione che facilmente può essere riletto come una favola moderna.



Inizieremo un viaggio interattivo alla scoperta dei pensieri del Principe biondo che trova nei tempi moderni un’incredibile attualità e ché potrà fornire ai bambini delle basi sulle quali creare il proprio pensiero sui temi che affronteranno nel futuro prossimo.

Facendoli prendere per mano da questo Principe saggio e immortale saranno condotti lungo un percorso di ricerca dei sentimenti più nobili dell’animo umano. Il laboratorio prevede l’interpretazione e la disamina del libro del Piccolo Principe.



La lettura del testo sarà, dunque, accompagnata da una serie di attività che avranno lo scopo di coinvolgere i bambini in esperienze creative ed espressive, così da ottenere una comprensione più trascinante del libro. Il laboratorio, pertanto, sarà supportato dall’attività creativa dei bambini, mettendo in pratica il principio che favorisce le condizioni migliori per interiorizzare lo scopo del leggere “ se il bambino ascolta passivamente dimentica, se vede ricorda, se fa capisce” Il lavoro sarà svolto nel gruppo, così da stimolare nei bambini empatia con l’insegnante e da rafforzare la sfera affettiva relazionale dei rapporti con i compagnetti.



Si svolgerà nella sede di Qui e Ora in via Pasubio 27 Cagliari, in quattro giornate, a partire da venerdi 17 novembre dalle 18.30 alle 20.00.



Il laboratorio è suddiviso in più fasi, suddivise in 4 giornate di lavoro di un’ora e mezza l’una, così strutturate:

1 step: Facciamo amicizia con l’autore e pilota Antoine Saint’Exupéry (Percorso interattivo di conoscenza dell’autore attraverso vere e proprie interviste al conduttore che si immedesimerà nel pilota) Conosciamo il Piccolo Principe (Presentazione raccontata del libro sotto forma di favola)

2 step: Reading (Lettura dei passaggi più significativi sotto forma di dialogo tra conduttore e partecipanti) Attività creativa attraverso il disegno (Stimolare la creatività del bambino attraverso i disegni che interpretino alcuni personaggi o luoghi del romanzo)

3 step: Attività creativa attraverso la recitazione (Stimolare la creatività e il dialogo del bambino attraverso l’interpretazione attiva di alcuni personaggi del romanzo)

4 step: Attività creativa attraverso la scrittura (Stimolare la fantasia del bambino attraverso l’esercizio della scrittura di brevi passaggi a integrazione della favola)



Il laboratorio sarà esperienziale ed interattivo, per bambini dai 7 agli 11 anni.

Il costo del laboratorio è di 50 euro + 10 euro di tessera associativa annuale.



Per informazioni ed iscrizioni: qui.eora@libero.it 3270544471 (Roberta Sirigu) Vi aspettiamo!



Manuel Etzi: Ha una lunga esperienza da formatore sportivo ed educativo di bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare presso numerosi centri sportivi della provincia di Cagliari, dove ha curato con un approccio olistico e ludico l’avviamento allo sport degli atleti più piccoli. E’ stato animatore sportivo per giovani clienti presso alcuni villaggi turistici, interagendo con i bambini stranieri anche in diverse lingue e svolge numerosi corsi dimostrativi di avviamento allo sport presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sardegna. E’ stato relatore e a curato numerosi seminari, corsi e laboratori sulla cultura aeronautica, in particolar modo sul Il Piccolo Principe, presso vari enti e presso le scuole di ogni grado della Sardegna. Ha insegnato per molti anni psicologia e fisiologia del volo. E’ un profondo studioso della storia dell’aviazione e della letteratura aeronautica, in particolar modo dell’autore e aviatore Antoine De Saint-Exupéry, nonché del suo romanzo più celebre. Vincitore di premi letterari nazionali, ha pubblicato testi e poesie per diverse case editrici. Pratica fin da giovanissimo l’attività di pilota, ma si definisce un aviatore, identificando nell’accezione più romantica del termine, colui che vola per il piacere del volo, esattamente come il suo autore di riferimento. Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana Studi Aeronautici, è stato per un decennio consigliere dell’Aeroclub di Cagliari. Ha frequentato la scuola popolare di poesia di Cagliari, corsi di comunicazione, scrittura creativa e PNL. Da breve tempo si dedica con entusiasmo al reading pubblico di testi letterari. Diplomato in trasporto aereo, ha svolto studi universitari di carattere umanistico. Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età. Collabora con artisti, autori, professionisti e istituzioni con l’intento di diffondere iniziative che hanno come filo conduttore la ricerca del Ben-Essere Personale e della Comunità. Referente: Roberta Sirigu, pedagogista e gestalt counsellor.