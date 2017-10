Olbia: a Ottobre arriva il Gran Galà del Vermentino

Il 28 Ottobre 2017 in Sardegna si celebra in un evento unico nel suo genere uno dei vitigni più importanti del panorama enologico nazionale: il Vermentino.



Un'intera serata dedicata agli assaggi, in un viaggio sensoriale alla scoperta delle ricchezze e delle diversità dei vini ottenuti da questo vitigno, provenienti da Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Umbria e Toscana.



Teatro d’eccezione della kermesse, il Geovillage di Olbia, elegante e raffinata struttura ricettiva situata a pochi chilometri dalle più belle spiagge della Costa Smeralda e dalle famose località di Porto Cervo e Porto Rotondo.



Durante la serata una giuria di esperti (composta da giornalisti nazionali e internazionali, enologi e delegati di AIS, ASPI, FIS, e ONAV) proclamerà i vincitori del Primo Concorso Enologico Nazionale Vermentino che si terrà a Monti (OT) presso l’ENOFORUM nei giorni 27 e 28 ottobre 2017.





Il concorso è promosso dall’Associazione APS Promo Eventi (in qualità di Organismo ufficialmente autorizzato dal Mipaaf), d’intesa con l’Agenzia regionale Laore e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.



Non mancheranno gli approfondimenti culturali: previste quattro esclusive Masterclass di degustazione guidate da esperti giornalisti di fama internazionale (provenienti da Regno Unito, Polonia, Germania, Francia, Stati Uniti e Danimarca) facenti parte della giuria del Concorso.



Una cena a buffet con eccellenti pietanze accompagnerà i vini durante tutta la serata.



Per info e prenotazioni: Geovillage - Olbia Tel. +39 0789 554004 reservation@geovillage.it Masterclass di degustazione



La partecipazione alle Masterclass di degustazione è consentita solo su prenotazione alle persone in possesso del Ticket d’ingresso del Gran Galà del Vermentino o di uno dei pacchetti per la notte del 28/10/2017 presso il Geovillage di Olbia.



Per info e prenotazioni: apsprmoeventi@gmail.com