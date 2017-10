Mostra Fotografica di Giuseppe Izzo a Cagliari

Domenica 8 ottobre è stata inaugurata la mostra fotografica di Giuseppe Izzo dal titolo "Mondi Interiori in femminili riflessi"

Immagini in cui traspare il desiderio e la ricerca del fotografo di ritrovare l'autentico, un qualcosa che spesso nella nostra realtà è difficile trovare perché ogni cosa appare irrimediabilmente danneggiata quando non completamente perduta.



Ogni scatto sembra rappresentare e fissare un mondo interiore, un mondo profondo.

Le foto sono a disposizione di chiunque abbia voglia di fermarsi a vivere un tratto di vita del mondo interiore femminile e verranno ospitate dall'Hostel Marina fino al 7 Novembre 2017.