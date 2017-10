"Corpo a Corpo" di Sotirios Pastakas a Cagliari

Intrepidi Monelli - L'associazione culturale Bel e Zebù - Biblioteca Gramsciana Onlus in collaborazione con l'associazione culturale AnimaMenteKaralis, La Casa della Poesia (Salerno), l'associazione Grecam, l'associazione Chourmo (Marina Cafè Noir) con la partecipazione della Comunità Ellenica della Sardegna e del Consolato Onorario di Grecia per la Sardegna presentano Corpo a Corpo di Sotirios Pastakas



Introduce e conversa col poeta la giornalista Daniela Paba.

Le parole e le letture di Sotirios Pastakas saranno precedute da una breve presentazione di Monsieur Temporaire.





Pastakas, poeta greco autore di fama internazionale (i suoi libri sono stati tradotti in 12 lingue), legge e racconta la sua antologia poetica "Corpo a Corpo" (Multimedia Edizioni), per la prima volta in Sardegna. Venerdì 13 ottobre sarà ad Oristano al Centro Servizi Culturali e Sabato 14 presenterà a Mogorella presso il Salone Parrocchiale. Lea Melandri, saggista, ha descritto così la sua poesia: "La parola del poeta greco Sotirios Pastakas può scuotere l'ordine esistente e non ha niente di dottrinale e di ideologico; il suo impegno civile', si potrebbe dire, sta nella capacità di uscire dalla separazione tra privato e pubblico, tra il corpo e la polis, tra biologia e storia." Jack Hirschman scrive della sua raccolta "Corpo a Corpo" al centro di questo appuntamento: "Siamo conviti che il lettore conoscerà, con questo libro, un eccellente poeta greco contemporaneo che riflette nei suoi testi molte delle tenebre economiche ed esistenziali che assediano il più luminoso dei paesi del mondo" . Sotirios Pastakas è "un poeta dello sguardo": uno sguardo che scava, spudorato e impietoso, nelle ferite del corpo, nominando i risvolti "indicibili" di un amore finito (L'esperienza del respiro), che si aggira negli interni delle case passando dai gesti più banali della quotidianità al dialogare tenero e pensoso col proprio gatto (Jorge). Ma è anche lo sguardo che riesce ad accostare la violenza del mondo alla distruttività con cui ci accaniamo talvolta sul nostro corpo, che può, attraverso pochi versi scarni, far incontrare in cucine disadorne, su tavole quasi vuote e cibi sempre più poveri, l' "empasse economica" che sta attraversando il suo paese e la spinta a creare nuove forme di "collettività" e di "altruismo" (Pasto dei poveri)".(Lea Melandri "Il nomadismo della poesia")