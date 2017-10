Sorgono S'innenna - Autunno in Barbagia 2017

Il primo appuntamento di Autunno in Barbagia ci porterà a Sorgono, nel cuore del Mandrolisai.



Una giornata dedicata al gusto, in particolare alla cultura del vino accompagnato da bontà della tradizione culinaria. Faranno da corollario mostre, spettacoli, rappresentazioni e nel pomeriggio la sfilata delle maschere tradizionali Is' Arestes e s'Urtzu Pretistu.



DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

h 07:45 Appuntamento Parcheggio ex Hotel Mediterraneo – Piazza dei Centomila

h 08:00 Partenza da Cagliari

h 21.00 Rientro a Cagliari

Quota di partecipazione: € 20,00 fino al 10/10, a seguire € 22,00 comprensiva di: • Trasferimento in bus da Cagliari andata e ritorno • Accompagnamento e supporto per tutta la giornata • Assicurazione di viaggio medico - bagaglio Per info e prenotazioni: Fabio +39 333 355 7875 - Claudia +39 392 1141730 Email: fa.perria@gmail.com Pagina Facebook: Fabio Perria Guida Turistica E’ necessaria la prenotazione.

Organizzazione tecnica: Enjoy Sardinia