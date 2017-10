A Cagliari omaggio a Mario Faticoni per i suoi ottant'anni

Lo scorso mese, Mario Faticoni, storico fondatore de "Il crogiuolo" ha compiuto 80 anni.



Per festeggiarlo insieme al pubblico che in questi anni lo ha sempre seguito, alla Fucina Teatro (presso il Centro d'arte e cultura La Vetreria in via Italia 63 a Pirri) abbiamo organizzato tre appuntamenti, che per un terzo sono di memoria seria (lo spettacolo TRAGOIDIA) per due terzi di gioco (canto e disegni in ossequio alla sua eterna natura da monello).



Si inizia venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 19.00, con la presentazione dell'album dei suoi disegni giovanili, al quale è collegata la mostra SE QUEL GUERRIER IO FOSSI – Segni, sogni di Mariolino, curata dall' Associazione Hibrys – Centro Internazionale del fumetto diretto da Bepi Vigna.

Una cinquantina di tavole, la metà a colori, coronata dal giudizio positivo di un maestro delle immagini.

Sono i disegni di Mariolino, l'adolescente in bilico tra la città natale, Verona, e la città d'approdo sua e della famiglia, Cagliari.

L'epoca abbraccia il decennio '50 del secolo scorso, ma si racconta anche della fonte ispirativa, i fumetti di Bonelli su Tex e di Salgari su Corsaro nero e Sandokan, ma anche e forse soprattutto il clima familiare affettuoso e quello all'aria aperta di una fattoria di campagna, infine della malinconia dell'adolescente rimasto lontano per un anno dai genitori e del contatto con gli ultimi anni di guerra.



Oggetti, cuginetti e fratellini, compagni di scuola, l'immaginario idilliaco naturale, infatuazioni amorose, il panorama campestre – stalla, cavallo, camino, bicicletta, jeep – il calore familiare agognato, fantasie femminili, Cagliari vista da Castello, ciclisti, calciatori, tennisti, marciatori, fatti di cronaca. Disegni dal vero, disegni ritratti dalle tavole di Walter Molino della Domenica del corriere: tragedia del Polesine, morte del bandito Giuliano, caduta da cavallo dell'attore Alan ladd, incontri regina Elisabetta- Chaplin e Eisenhover-Gina Lollobrigida, furti, incidenti, fughe, rapimenti femminili.



L'esposizione sarà visibile alla Fucina Teatro, dal 13 al 27 ottobre 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure su appuntamento, previa chiamata al 339.5850384



Il secondo appuntamento sarà venerdì 20 ottobre alle ore 21.00 dove alla Fucina Teatro andrà in scena CON MILLE LIRE IN CERCA DI ZAZA' Concerto in due tempi con Mario Faticoni e Salvatore Spano Cd live Memoria degli spettacoli di canto: Kurt Weill e Brecht, in quattro edizioni diverse, la canzone italiana tra il 1920 e il 1950, con Lasciami cantare una canzone e Canzoni su due ruote; quella da camera con Torna caro ideal, Musica proibita, L'ora d'amor e il concerto per D 'Annunzio; l'opera con lo spettacolo su Bellini, Speranza dolce ancora e i concerti per la Traviata e per Faust; la canzone napoletana con Zazà del varietà e A gentile richiesta;



infine i due spettacoli su Giorgio Gaber e gli omaggi alla musica del Risorgimento e a De André. Un vasto repertorio passato velocemente in rassegna. Canto, ricordi delle decine di compagni, aneddoti. Sullo sfondo, battute di spettacoli teatrali.



Spettacolo con cena (piatto composto e bicchiere di vino) 13,00 euro Il posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione solo al numero 334.8821892.

Le prenotazioni verranno chiuse martedì 17 ottobre 2017 Infine, si conclude sabato 28 ottobre alle ore 21.00, ancora alla Fucina Teatro con lo spettacolo TRAGOIDIA Da “ Canto per un capro” di Giovanni Dettori. Idea e voce sola Mario Faticoni. Adattamento e regia Bruno Venturi. Produzione Il crogiuolo. Riallestimento Arcostudio Dice Bruno Venturi "Aver accettato di riprendere la mia prima regia a distanza di quasi trent’anni, è stato un atto di gratitudine nei confronti di Mario (Faticoni), di Giovanni (Dettori) e di tutti questi anni trascorsi. Quando si cominciò, nel 1989, c’era ancora Placido Cherchi, c’era Alessandro Lai, con le sue prime opere, c’era Tiziana De Giorgi, e c’era Bitti, che allora mi appariva un paese mitico e lontano. Poi, negli anni quei semi (‘feriti’, per dirla con Pinuccio Sciola) hanno dato frutto. All’inizio la scenografia era costituita da 150 chili di mele, due postazioni microfoniche, un leggio alto e uno basso. La mia prima regia avveniva tutta sulle suggestioni che mi venivano dall’immensa opera di Andrej e Arseni Tarkovskij, figlio e padre. E su un lungo studio effettuato sulla foné di Carmelo Bene. Torno dopo tanti anni sul Ponte Vecchio della vita, e prima di ripensare a questo ‘rievocare’, incontro Ryuichi Sakamoto con il suo ultimo lavoro ‘composto per un film di Tarkovskij che non esiste’ -e Mario pochi giorni fa li ha sfiorati a Venezia, Sakamoto e Andrej Tarlovskij jr., riuniti assieme per un documentario dedicato al grande musicista. Lì, ritrovo la dimensione del Canto (‘Canto per un capro’) di Giovanni Dettori, piccoli suoni, “ispirati dalla modesta bellezza degli oggetti comuni e della natura nelle sue forme essenziali”. Ho chiesto a Mario di sforzarsi per rimettere in gioco tutto il lavoro di tanti anni prima: quei versi erano in lui, in noi e potevano diventare anche tutt’un’altra musica. Si trattava di ritrovare un sorriso, un distacco. Ragionare sulle sfumature autunnali. Ridurre il teatro al minimo (com’è stato, poi, del mio teatro di tutti gli anni che sono seguiti). Ritrovare Gianluca -il giovane figlio di Giovanni cui è dedicato il Canto. E’ tutto."



Biglietti: intero euro 7,00 ridotto euro 4,00 Posti limitati indispensabile la prenotazione solo al numero 334.8821892. Le prenotazioni verranno chiuse giovedì 26 ottobre 2017 Testo e immagine rilevati dal web