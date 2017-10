Il Festival del disegno 2017 fa tappa a Viddalba

Grazie all'idea dell'assessore Clara Mazzei di partecipare alla selezione aperta a tutta Italia e a un progetto artistico di Nadia Mazzei da realizzare con i bambini , il paese è entrato a far parte della rosa delle manifestazioni della FABRIANO che avrà risonanza a livello internazionale. In collaborazione con il Comune di Viddalba, il Museo archeologico gestito dalla cooperativa Oltrans Service, il Parco archeo-naturalistico di San Giovanni gestito dalla coop Sos Balaros e la Biblioteca comunale, presso la piazza Don Dinelli e via Angioy, si svolgerà l'evento ideato per l'occasione, dal titolo "INDIETRO NEL TEMPO -Sulle tracce di Viddalba"



Dalle ore 10.00 alle 13.00 tutti i bambini sono invitati a partecipare a "THE BIG DRAW" per realizzare assieme un mega disegno ispirandosi ai reperti esposti presso il museo antistante la piazza...



Infatti , oltre agli innumerevoli beni ritrovati nel Comune di Viddalba, l'esposizione è caratterizzata da una stele funeraria molto particolare che raffigura un uomo e una donna, la "stele degli sposi", un artefatto ben conservato,unico in Sardegna.

Si riprodurrà quest’ ultima con un collage di tessere: ogni piccolo partecipante assemblerà un pezzetto del disegno, per ricostruire la grande stele. L'invito si estende anche agli adulti naturalmente , per questa giornata dedicata all'arte! Portate il vostro astuccio con i colori e tanta tanta creatività!!!!! al resto pensiamo noi!



Grande ospite della giornata il disegnatore professionista della Bonelli, Walter Venturi, che per l'occasione intratterrà i visitatori con master class sulla riuscita di un fumetto pensato ed ideato per "The Big Draw""