Trekking a Punta Corrasi nel Supramonte di Oliena

Trekking a Punta Corrasi Trekking verso la cima più alta del Supramonte, il gigante di Oliena, passando per vecchi coiles, profumi di erbe aromatiche e paesaggi maestosi di roccia calcarea.



Con i suoi 1643 mslm domina il paesaggio circostante con vista che spazia verso tutta la Barbagia. Il trekking a ‘Punta Corrasi’ è uno dei più classici del Supramonte, con buoni livelli di pendenza e varietà di sentieri, talvolta impervi e poco battuti.



Vale la pena faticare per raggiungere la cima, per poi godere di un panorama mozzafiato.

Alla fine del trekking ci dirigeremo verso Oliena, per vivere il pomeriggio delle Cortes Apertas della manifestazione Autunno in Barbagia.



Percorso Tuones – Punta Corrasi – Tuones (Anello) Distanza: 9,5 km Dislivello: + 600 – 600 Difficoltà: EE (Escursionisti esperti).



Partenza da Cagliari (piazzale Mediaworld Sestu) ore 6 00

Ritrovo a Oliena (ingresso del Paese) ore 8 00

Quota di partecipazione con accompagnamento guida AIGAE € 20.00

Quota con trasporto da Cagliari in minibus € 45.00



Attrezzatura scarpa da trekking zaino t-shirt traspirante cappellino o cuffia termica 3 litri Acqua crema solare 1 cambio completo pranzo al sacco + frutta



Il trekking a Punta Corrasi è a cura dell’azienda Your Sardinia Experience e verrà condotta da Guide AIGAE, associazione italiana guide ambientali escursionistiche e Guide turistiche regolarmente abilitate dalla regione Sardegna.

Vi consigliamo sempre di chiedere di essere accompagnati da Guide professionali, ne va della vostra sicurezza e della qualità dell’escursione.