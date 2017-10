Charme de Caroline "All'ombra della pensilina" a Sassari

"All'ombra della pensilina" di Charme de Caroline

presentazione e concerto

interverrà il prof. Gavino Demontis





Come la betulla da cui presero il nome nel 2004, gli Charme de Caroline (si pronuncia in francese) inseguono da sempre un equilibrio fra ciò che li nutre e ciò che producono, dalla pop wave a tinte jazz e blues, alle musiche per il teatro, dalla letteratura alla poesia e ora, anche al sociale.

Dopo aver pubblicato due cd (From this world nel 2005, L’odore nel 2013) e un libro cd (La compagnia del tuo pensiero, nel 2011) presentano in anteprima il cd All’ombra della pensilina ispirato all’omonimo libro di Alessandro Muroni (per Arkadia Editore, con una postfazione del poeta Umberto Piersanti), con la partecipazione di Rossella Faa, Nicola di Banari e Claudia Crabuzza, i cui proventi andranno all’associazione Diversamente Onlus che difende i diritti delle persone con autismo.

Gli Charme oggi sono:

Lanfranco Olivieri (contrabbasso),

Stefano Salis (batteria),

Marco Noce (chitarre),

Alessandro Muroni (musiche, parole, voce e pianoforte).





"Il progetto Pensilina e' stato da me ideato, come socio di DiversamenteOnlus (www.diversamenteonlus.org) per sostenere l’associazione nelle sue battaglie al fianco delle famiglie con figli con autismo in un duplice modo, coinvolgendo il mondo delle arti, della letteratura, della poesia e della musica nella causa, per cercare di trovare dei canali privilegiati per fare ancor più breccia nell’opinione pubblica, attraverso un’idea che mette al centro la persona - la sua dignità - con autismo. Il fine e' quello di arrivare a pensare una vita diversa da quella prospettata oggi per i portatori di handicap, una volta che i genitori non saranno più lì ad accudirli.





Luigi, il protagonista della storia che ho scritto, dice a gran voce, ora che è rimasto solo, di non voler finire in un istituto, ma di voler continuare a poter vivere nella sua casa. Poter vivere, quindi, non semplicemente vivere, in quanto una persona con autismo, a seconda della gravità del suo disturbo, ha necessità di continua assistenza, ma anche di un luogo sicuro dove poter essere se stesso, un po’ come tutti noi.





Il romanzo All ombra della pensilina, i cui diritti andranno all'associazione, edito per Arkadia, con la postfazione del poeta Umberto Piersanti (www.umbertopiersanti.it) e' il primo tassello del progetto.





Il cd di cui ho composto le canzoni è prodotto dall’associazione, ed è il secondo tassello. E’ suonato del mio gruppo Charme de Caroline con Lanfranco Olivieri al contrabbasso, Stefano Salis alla batteria, Marco Noce alle chitarre e il sottoscritto al pianoforte e alla voce, con ospiti d eccezione quali la “nostra diva popolare” Rossella Faa, Alessandro Carta alias Nicola di Banari(Nasodoble, con la canzone Cazz boh, hanno vinto Musica contro le Mafie, a Sanremo), Claudia Crabuzza (Chichimeca, vincitrice Targa Premio Tenco, sezione lingue minoritarie) che hanno regalato la loro interpretazione ad alcune delle mie canzoni.





Terzo tassello del progetto, la rappresentazione teatrale, oggi in forma di reading musicale, con me e l'attore Fausto Siddi."

Alessandro Muroni





Si consiglia di prenotare via mail: info@meridianozero.org

o contattandoci dalla pagina Meridiano Zero Teatro