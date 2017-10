Mostra "Non credo ai miei occhi" a Carbonia

Inaugurazione - mercoledì 11 ottobre alle ore 18.00

Ingresso libero e gratuito Carbonia c/o Spazio Ex-Di' Memorie in Movimento La Fabbrica del Cinema piazza Sergio Usai snc, Grande Miniera di Serbariu



Cura della Mostra: Alice Cardia e Gianni Murtas Testi di Alice Cardia



La mostra resterà aperta sino al 29/10

Durante la settimana di How to Film the World, dal 12 al 15 ottobre, sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.



A partire dal 16/10 osserverà i seguenti orari: lunedì-giovedì 10.00 -13.00 / 16.00-18.00 Venerdì10.00 -13.00 / 17.00-20.00 Sabato: 17.00-20.00 Domenica: 10.00-13.00 / 17:00-20.00



