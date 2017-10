Giornata Nazionale delle Famiglie a Villanovaforru

Domenica 8 ottobre è la Giornata Nazionale delle Famiglie.



Per l’occasione le famiglie che verranno a visitare il Parco e Museo Genna Maria di Villanovaforru usufruiranno di una tariffa speciale: gli adulti pagheranno un biglietto ridotto mentre per i bambini, protagonisti della giornata, è prevista la gratuità.



Per chi fosse interessato, possibilità di pranzo nelle strutture ricettive di Villanovaforru: Ristorante "Funtana Noa", Ristorante "Le Strutture" e l'agriturismo "I quattro venti" Menù gratuito per i bambini sino ai 12 anni.