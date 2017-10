Autunno in Barbagia 2017: Meana Sardo

Programma completo:





Sabato 7 Ottobre

Ore 09.30

Inaugurazione della manifestazione “Domos Antigas”





Ore 09.45

Convegno “Oltre i filari”, Viticoltura, enologia, tradizioni di un territorio, presso il Salone Parrocchiale





Ore 10.00

Preparazione del pane tipico “Su Pani Pintau”, presso Casa Paulesu





Ore 10.00

Preparazione del dolce pasquale tipico “Su Pani e Saba”





Ore 11.00

“A coere su pani”, trasporto del pane al forno per la cottura, presso Casa Nocco





Ore 11.30

Preparazione del piatto tipico meanese “Su Succu”





Ore 11.45

“A coere su pani e saba”, trasporto del pane saba al forno per la cottura





Ore 15.00

Inizio della tradizionale pigiatura dell’uva





Ore 15.30

Inaugurazione del percorso enologico, presso “Domo e Molinu”





Ore 16.30

“A poltari su stregiu e’ sa sposa”, tradizionale trasporto del corredo della sposa a casa degli sposi





Ore 17.30

Inizio della preparazione tradizionale del formaggio





Ore 18.00

“Su pani e coia”, preparazione del pane per le nozze, con lavorazione e cottura tradizionale del pane che si preparava per il matrimonio del giorno successivo.

L’evento sarà animato da balli della tradizione popolare meanese.





Domenica 8 Ottobre





Preparazione de Su pane (foto Archivio Aspen, R. Brotzu)

In entrambi i giorni il percorso delle Domos sarà animato da canti e balli della tradizione popolare sarda





Da vedere





Visita guidata all’area archeologica del Nuraghe Nolza, con servizio bus navetta gratuito, con partenza da via Roma (zona Chiesa Parrocchiale)





Visita alla torre campanaria e alla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo





Scorci di vita quotidiana e mostra del costume tipico meanese





Esposizione dei vini tipici del Mandrolisai, presso “Domo e Molinu”





Mostra dei prodotti tipici ovicaprini a cura della Coop. Latteria Sociale Meana Sardo, presso Casa Zaccheddu





Percorso Museale: Motivi dell’arte tessile meanese, presso Casa Manca e casa tipica del contadino, presso Casa Mattana/Dessì, a cura dell’Associazione Culturale S’Andala





Mostra della lavorazione del sughero





Dove dormire

B&B “Su Sonetto”, Tel. 0784 64571 – 347 52633156





Dove mangiare:

Ristorante pizzeria “Alba Chiara” Loc. Lasarà, Tel. 0784 648008 – 335 7458034

Trattoria “Antichi Sapori”, Tel. 0784 64711

Punti di ristoro allestiti lungo le vie del paese





Info

Associazione Turistica Proloco Meana Sardo, Tel. 338/9884388, Email: proloco.meanasardo@tiscali.it





Comune di Meana Sardo - Piazza IV° Novembre - Tel. 0784/64495





Di notevole suggestione le vie del centro storico di Meana Sardo rivelano scorci di antiche strade. Le tipiche abitazioni sono costruite in pietra scistosa e abbellite da portali ad arco in stile campidanese o dalle bellissime cornici del XVII-XVIII secolo in trachite e arenaria, di stile gotico-catalano, opera di artigiani locali chiamati picapedreris.