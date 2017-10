Asinara: escursione al Faro di Punta Scorno

Programma

Partenza barca ore 9.30 da Stintino, Molo Turistico Marina di Stintino.



Arrivo ore 9,50 sull’isola. Sistemazione sul fuoristrada.



Percorriamo l’unica strada cementata che dalla parte sud dell’isola, la piana di Fornelli, giunge fino al paesino disabitato di Cala d’Oliva, a nord est, con piccole soste per osservare le caratteristiche storiche e naturalistiche dell’isola, in modo da arrivare in tempo utile per iniziare il nostro trekking verso il faro.





Arrivo a Cala d’Oliva. Lasciamo il fuoristrada e iniziamo l’escursione guidata di trekking verso il suggestivo Faro di Punta Scorno, estremità settentrionale dell’isola, seguendo il Sentiero del Faro che costeggia tutta la parte nord orientale dell’Asinara , attraversando zone in cui la macchia mediterranea ci regala i suoi colori migliori.



Sosta pranzo ai piedi del faro. Rientriamo lungo la costa nord orientale, costeggiando Cala d’Arena, una bellissima spiaggia a tutela integrale per arrivare nuovamente al paesino di Cala d’Oliva, punto di partenza del nostro trekking.



Sistemazione sul fuoristrada e rientro nella parte sud dell’isola per l’imbarco.



Il trekking si sviluppa su un sentiero sterrato e d a tratti roccioso ma ben tracciato, con brevi tratti in piano e tratti in lieve pendenza positiva alternati a tratti in leggera discesa. Il livello di difficoltà è E (escursionistico). Rientro ore 17 .



Il pranzo è al sacco ed è necessario portarlo con sé o concordare con la guida la prenotazione dei packet lunch



Costo escursione giornaliera (prenotazione, guida, biglietto barca a/r da Stintino): adulti 50 euro, bambini 4/9 anni 40 euro.



Info/prenotazioni:

AsinarAvventura di Anna Lisa Sanna Guida, esclusiva del Parco, guida ambientale escursionistica, iscritta AIGAE +39 3408610696 anche whatsapp info@asinaravventura.com www.asinaravventura.com

Posti limitati

Scadenza prenotazioni escursione: venerdi 27 ottobre 2017.