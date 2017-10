Autunno in Barbagia 2017: Gavoi

Programma:

Venerdì, 6 ottobre 2017:

ore 9,00 – Laboratori del gusto illustrati dagli esperti Massimo Licini, Salvatore Serra e Antonia Casu dell’Agenzia Regionale Laore rivlti agli aluni delle scole primarie e secondarie di primo grado dell’ Istituto Comprensivo di Gavoi.

ore 17,00 – Presentazione del libro: “Le storie che non ti ho raccontato” a cura di UTE (Università della terza età) a Gavoi, con l’autrice Elena Accati





ore 18,30 – Inaugurazione delle mostre

Sabato, 7 ottobre 2017:

Mattino:





dalle ore 9,00 alle 12,00 – Piazza Marconi, sa Serra (rotonda ingresso del paese) – Archeo-Natura, passeggiate guidate nel territorio: Itinerario alla scoperta del territorio sull’altopiano di Lidana, Sa Itria, accompagnati da due archeologhe e dai volontari della Prociv-Arci, in collaborazione con la Stazione Forestale locale.

Partenza in mini-bus, la durata del percorso di facile praticabilità è di circa 2 ore. Info e prenotazioni al numero 349.2994572 (dalle ore 15 alle 20). Servizio gratuito;





ore 9,00 – Escursione a Cavallo nel territorio di Gavoi. Età minima 10 anni gruppi massimi di 4 persone. Servizio a pagamento, per info e prenotazioni chiamare il numero 3491982731;





ore 10,00 – Apertura delle cortes e degli spazi espositivi

dalle ore 10,00 alle 12,30 – Casa Museo Porcu-Satta, via Roma, 187 – Visite guidate al centro storico e alle chiese del paese, a cura dell’Università della Terza Età di Gavoi. Servizio gratuito;





ore 10,30 – Casa Museo Porcu Satta, via Roma, 187 – Per fare il Fiore Sardo DOP: l’arte antica dei pastori. Dimostrazione sulla lavorazione tradizionale del Fiore Sardo, formaggio realizzato col latte crudo di pecora.





ore 11,00 – Sala consiliare del comune – Incontro informativo sul programma di sviluppo rurale: “Agricoltura in montagna, sfide e opportunità“, a cura di Laore





dalle ore 11,00 alle 13,00 – Degustazione in sas cortes del Fiore sardo accompagnato dai vini di Sardegna (maggiori dettagli più sotto, nella sezione “dove mangiare“)





dalle ore 11,30 alle 11,40 – Cortile Casa Porcu Satta – Ad alta voce: “Mia madre ed altre catastrofi” di Francesco Abate: brevi letture nei luoghi che ospitano le degustazioni di Fiore Sardo in sas cortes





dalle ore 12,30 alle 12,40 – Casa Gungui-Cuccui – Ad alta voce: “Mia madre ed altre catastrofi” di Francesco Abate: brevi letture nei luoghi che ospitano le degustazioni di Fiore Sardo in sas cortes





Pomeriggio:

ore 15,00 – Escursione a Cavallo nel territorio di Gavoi. Età minima 10 anni gruppi massimi di 4 persone. Servizio a pagamento, per info e prenotazioni chiamare il numero 3491982731;





dalle ore 15,30 alle 16,30 – Casa Maoddi, via Sant’Antioco – Archeologia che passione: laboratori creativi con le archeologhe rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni. Gratuita. Per info e prenotazioni: 349.6147467





ore 16,00 alle 18,00 – Casa Museo Porcu-Satta, via Roma, 187 – Visite guidate al centro storico e alle chiese del paese, a cura dell’Università della Terza Età di Gavoi. Servizio gratuito;





ore 16,00 – Casa Museo Porcu Satta, via Roma, 187 – Per fare il Fiore Sardo DOP: l’arte antica dei pastori. Dimostrazione sulla lavorazione tradizionale del Fiore Sardo, formaggio realizzato col latte crudo di pecora;





dalle ore 15,30 alle 20,00 – Degustazione in sas cortes del Fiore sardo accompagnato dai vini di Sardegna (maggiori dettagli più sotto, nella sezione “dove mangiare”);





ore 16,00 – S’Antana de Susu, centro storico – L’arte della panificazione: preparazione e cottura nel forno a legna dei pani tradizionali, in collaborazione con gli operatori locali;





dalle ore 16,30 alle 18,30 – Via Roma, 154 – Manine in pasta: percorso ludico creativo sulla lavorazione della pasta rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni. a cura del pastificio artigianale S’Orrodanza. Attività gratuita all’aperto;





ore 17,00 – Esibizione e sfilata dell’Associazione Tumbarinos di Gavoi;

dalle ore 17,00 alle 18,00 – Casa Maoddi, via Sant’Antioco – Archeologia che passione: laboratori creativi con le archeologhe rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni. Gratuita. Per info e prenotazioni: 349.6147467;





ore 17,00 – Salone parrochiale in piazza San Gavino – Cantu a tenore: presentazione ed esibizione dei tenores “Cuncordu Ospitone” di Ollolai e “Cucertu cuccuru ‘e luna” di Torpè, a cura di Sotziu Tenores de Sardigna;





dalle ore 17,00 alle 18,00 – Sala consiliare del Comune, in via Santa Rughe – Educazione al gusto: laboratori di analisi sensoriale dei formaggi di montagna e dei vini dei vitigni autoctoni di Sardegna, a cura degli esperti di Laore in collaborazione con il Consorzio di tutela del formaggio Fiore Sardo DOP. attività gratuita. Per info e prenotazioni: 328.9693949





ore 17,30 – Cortile Casa Maoddi in via Sant’Antioco – Istripizos: musica, balli, costumi e strumenti musicali tradizionali, a cura del gruppo folk Pro Loco Gavoi

dalle ore 20,00 – via Roma, altezza civico 236 – Cena-degustazione con i prodotti tipici del territorio, a cura della Polisportiva Taloro. A pagamento.

Qualche idea su cosa vedere e cosa fare a Gavoi





Domenica, 8 ottobre 2017:

Mattino:

dalle ore 9,00 alle 12,00 – Piazza Marconi, sa Serra (rotonda ingresso del paese) – Archeo-Natura, passeggiate guidate nel territorio: Itinerario alla scoperta del territorio sull’altopiano di Lidana, Sa Itria, accompagnati da due archeologhe e dai volontari della Prociv-Arci, in collaborazione con la Stazione Forestale locale. Partenza in mini-bus, la durata del percorso di facile praticabilità è di circa 2 ore. Info e prenotazioni al numero 349.2994572 (dalle ore 15 alle 20). Servizio gratuito;





ore 9,00 – Escursione a Cavallo nel territorio di Gavoi. Età minima 10 anni gruppi massimi di 4 persone. Servizio a pagamento, per info e prenotazioni chiamare il numero 3491982731;





ore 10,00 – Apertura delle cortes e degli spazi espositivi





dalle ore 10,00 alle 12,30 – Casa Museo Porcu-Satta, via Roma, 187 – Visite guidate al centro storico e alle chiese del paese, a cura dell’Università della Terza Età di Gavoi. Servizio gratuito;





dalle ore 10,00 alle 12,00 – Via Roma, 154 – Manine in pasta: percorso ludico creativo sulla lavorazione della pasta rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni a cura del pastificio artigianale S’Orrodanza. Attività gratuita all’aperto;





dalle ore 10,00 alle 15,00 – Escursione in mountain bike: Itinerario lungo il percorso del prossimo “Sardinia Enduro Challenge” che si terrà a Gavoi a fine mese, 30 chilometri in 3 ore. E’ necessario avere un minimo di preparazione fi­sica, esperienza di guida della mountain bike sullo sterrato e autosufficienza idrica e meccanica. L’uso del Casco è obbligatorio. Per informazioni e prenotazioni: @bikingavoi su Facebook (ritrovo presso piazza San Gavino);





ore 10,30 – Casa Museo Porcu Satta, via Roma, 187 – Per fare il Fiore Sardo DOP: l’arte antica dei pastori. Dimostrazione sulla lavorazione tradizionale del Fiore Sardo, formaggio realizzato col latte crudo di pecora;





ore 10,30 – S’Antana de Susu, centro storico – L’arte della panificazione: preparazione e cottura nel forno a legna dei pani tradizionali, in collaborazione con gli operatori locali;





dalle ore 10,30 alle 12,00 – Sala consiliare del Comune, in via Santa Rughe – Educazione al gusto: laboratori di analisi sensoriale dei formaggi di montagna e dei vini dei vitigni autoctoni di Sardegna, a cura degli esperti di Laore in collaborazione con il Consorzio di tutela del formaggio Fiore Sardo DOP. attività gratuita. Per info e prenotazioni: 328.9693949





dalle ore 10,30 alle 13,00 – Degustazione in sas cortes del Fiore sardo accompagnato dai vini di Sardegna (maggiori dettagli più sotto, nella sezione “dove mangiare“)





ore 11,00 – Cortile Casa Maoddi in via Sant’Antioco – Istripizos: musica, balli, costumi e strumenti musicali tradizionali, a cura del gruppo folk Pro Loco Gavoi

dalle ore 11,00 alle 11,00 – Cortile Casa Cugusi – Ad alta voce: “Mia madre ed altre catastrofi” di Francesco Abate: brevi letture nei luoghi che ospitano le degustazioni di Fiore Sardo in sas cortes





ore 12,00 – Via Roma 236 – Degustazione di prodotti tipici del territorio a cura della Poliportiva Taoloro. a pagamento.





dalle ore 12,00 alle 12,10 – Cortile ex-Caserma – Ad alta voce: “Mia madre ed altre catastrofi” di Francesco Abate: brevi letture nei luoghi che ospitano le degustazioni di Fiore Sardo in sas cortes





Pomeriggio:

ore 15,00 – Concerto ed esibizione itinerante del coro femminile Eufonia di Gavoi e del coro Padentes di Desulo;





dalle ore 15,00 alle 19,30 – Degustazione in sas cortes del Fiore sardo accompagnato dai vini di Sardegna (maggiori dettagli più sotto, nella sezione “dove mangiare”)





ore 16,00 alle 18,00 – Casa Museo Porcu-Satta, via Roma, 187 – Visite guidate al centro storico e alle chiese del paese, a cura dell’Università della Terza Età di Gavoi. Servizio gratuito;





ore 17,30 – Cortile Casa Maoddi in via Sant’Antioco – Istripizos: musica, balli, costumi e strumenti musicali tradizionali, a cura del gruppo folk Pro Loco Gavoi





ore 17,00 – Museo Casa Porcu Satta – XII Edizione Premio di Riconoscimento Pionieri del Turismo in Sardegna.





dalle ore 17,30 alle 17,40 – Cortile Casa Porcu Satta – Ad alta voce: “Mia madre ed altre catastrofi” di Francesco Abate: brevi letture nei luoghi che ospitano le degustazioni di Fiore Sardo in sas cortes.

Cartina delle cortes apertas di Gavoi:





Sarà un fine settimana riservato all’accoglienza di forestieri e amici che, tra i suggestivi scenari di campagna e le schiere di case in granito che delineano le vie lastricate del centro storico, potranno prendere parte alle varie attività in programma legate insieme da uno stesso filo conduttore, il patrimonio identitario.