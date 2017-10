Promo Autunno a Sassari, in vetrina le eccellenze del tessuto produttivo dell’isola

Forte del successo dello scorso anno ritorna a Sassari “Promo Autunno”, la fiera campionaria del nord Sardegna che dal 13 al 15 ottobre accoglierà centocinquanta imprese provenienti da tutta l’isola (e non solo) negli spazi espositivi di Promocamera a Predda Niedda.



Più di trecento stand saranno allestiti su una superficie di diecimila metri quadri, per ospitare attività commerciali e artigianali, servizi di intermediazione, attività industriali e tanto altro.





«Promo Autunno è molto di più di una fiera.

L’obiettivo principale è quello di replicare il boom di oltre trentamila presenze della prima edizione – ha spiegato l’ideatore e patron Claudio Rotunno, titolare di Pubblicover, che organizza e allestisce l’evento –. Lo scopo è quello di creare business per il territorio e promuovere le sue eccellenze nei diversi settori di appartenenza».





Tutti gli indicatori promettono bene. Le postazioni sono tutte sold out e la fiera si è ingrandita al punto da dover fare ricorso anche all’area esterna, dove è predisposto un palco per eventi e spettacoli. La formula è quella dello scorso anno con ingresso libero per il pubblico.





«Per il secondo anno consecutivo Promo Autunno si conferma come iniziativa estesa a tutta l’Isola e non solo al territorio del nord Sardegna – ha affermato Nicola Sanna –. L’amministrazione cittadina, partner dell’evento, ne sposa la vocazione, cioè non quella di porsi come semplice fiera campionaria, ma come rappresentazione delle eccellenze nelle produzioni e nei servizi di qualità dei diversi campi dell’innovazione. L’evento continua a testimoniare la volontà di riscatto del tessuto produttivo dell’isola».





Gavino Sini ha rimarcato l’importanza della progettualità di Promocamera come Polo Fieristico, che «può e deve diventare il fulcro di attività di questo genere sul territorio, in modo da dare impulso e nuova linfa alle aziende che abbiano voglia di investire. Auspichiamo per quest’anno un ulteriore successo – ha detto Sini – ma possiamo raccoglierne i frutti solo lavorando in sinergia con gli altri enti istituzionali».





Secondo Giansimone Masia la vetrina di Promo Autunno può rappresentare una grande opportunità per le imprese, grazie anche all’idea di puntare sull’alto livello e sul prodotto di qualità. Stefano Sardara ha infine evidenziato l’aspetto di comunicazione della fiera, del tutto innovativo: «La chiave del successo sta nel renderla vivibile per tutta la durata seguendo il modello Expo».





La kermesse è capace di generare una poderosa macchina organizzativa per un indotto di oltre settecento persone tra dipendenti, hostess, steward, operai, responsabili della comunicazione e personale degli stand.





Sono presenti tre settori di area espositiva, di diversa tipologia a seconda delle esigenze degli espositori: il Gold, il Silver e infine il Platinum, che rappresenta il top dell’allestimento per eleganza e importanza. A questi si aggiungono il padiglione Wedding, dedicato agli espositori specializzati nel settore nozze e cerimonie, e il padiglione Food, che offre uno spaccato significativo delle straordinarie ricchezze enogastronomiche dell’isola.





I due padiglioni saranno teatro di manifestazioni ed importanti iniziative.

Il Wedding ospiterà tre sfilate di moda con le più importanti boutique del nord Sardegna: sabato 14, dalle 18.30 alle 19.30 fascinose modelle presenteranno le esposizioni di Nuage Moda Sposi di Sassari e domenica 15, dalle 18 alle 20, di Nuova Zavalon e Fata Madrina Moda Sposi di Sassari.





Nel Food saranno presenti cooking chef al top della categoria, oltre a interessanti show cooking e, nell’area eventi, un ristorante stellato con lo chef Cristiano Andreini.





Nella Sala conferenze, che ha una capienza di 250 posti, tutti i giorni si terranno dibattiti organizzati dalla Regione Sardegna con parola d’ordinae “ParteciPA” e sabato, sarà organizzato un convegno dal Gruppo Unione Sarda.





Per chi arriva in auto è a disposizione una zona parcheggio sulla Strada 11, nell’area dell’ex capannone Salis. Per chi preferisce i mezzi pubblici, l’Atp fornirà un servizio a ciclo continuo con navetta gratuita, che porterà i visitatori dal salotto cittadino di Piazza d’Italia a Promocamera.





Sponsor dell’iniziativa sono la Regione Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, Promocamera, Confindustria Centro Nord Sardegna, la Dinamo Banco di Sardegna, il Consorzio industriale provinciale di Sassari, il gruppo Unione Sarda e l’Atp di Sassari.