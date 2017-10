How to Film the World al Carbonia Film Festival 2017

"Carbonia Film Festival presenta How To Film The World" Inaugurazione "Non Credo Ai Miei Occhi"Mostra di Tonino Casula mercoledì 11 ottobre - CarboniaApertura a Cagliari: giovedì 12 ottobreCarbonia: 13-14-15 ottobreL’ingresso a tutti gli eventi in programma sarà libero e gratuito.Le masterclass saranno aperte al pubblico e si terranno in lingua inglese con traduzione.Tutti gli approfondimenti sono disponibili sul sito www.carboniafilmfest.org "Carbonia Film Festival presenta How To Film The World" (Cagliari 12 ottobre - Carbonia 13-14-15 ottobre), un momento intermedio tra due edizioni biennali del CFF.