La Chitarra Regina per una Notte al Fabrik di Cagliari

Per i “Live di Vivere a Cagliari” la seconda edizione del grande tributo a “La Chitarra Regina per una Notte”.



Sabato 14 Ottobre alle ore 21, sul palco del Fabrik, si presenteranno sei chitarristi, cinque dei quali scelti fra i massimi esponenti della chitarra in Sardegna, rappresentanti dei diversi generi musicali, ed invece, il sesto chitarrista lo scopriremo solo fra chi risulterà il vincitore scelto fra i candidati che hanno partecipato alla selezione che avrà il termine il 27 Settembre; pertanto i chitarristi che vogliono candidarsi sono ancora in tempo per farlo e potete trovare le modalità d’iscrizione a fondo pagina.





Dopo il grande successo della prima edizione del 15 ottobre 2016 e, esattamente a distanza di un anno, “La Chitarra: regina per una notte” presenta i chitarristi: Salvatore Amara per il blues Flavio Secchi trio, per il jazz Rubens Massidda per la fusion Giacomo Deiana feat. Claudia Aru per l’hard rock Brian Maillard per il rock progressive Sabato 14 Ottobre – ore 21 Fabrik - Via Mameli, Cagliari Testo e immagine rilevati dal web