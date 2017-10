Trekking alle grotte di S. Giovanni e sentiero dei minatori

Sabato 7 ottobre vieni con noi per passare un pomeriggio diverso nelle incantevoli foreste del massiccio dell’iglesiente.



Un facile e affascinante percorso ci condurrà lungo l’antica via che i minatori percorrevano quando ancora le grotte di San Giovanni a Domusnovas non erano transitabili. Un’escursione per gli appassionati dei panorami più suggestivi e della storia delle nostre montagne, ma anche per chi ama passeggiare all’aria aperta gustando i profumi dell’autunno.





Informazioni sul percorso

Distanza totale: 4 km complessivi Grado di difficoltà: T (turistico) Dislivello positivo: 350 m Info e prenotazioni



Appuntamento: Sabato 7 ottobre 2017, ore 14:45 piazza dei Centomila (Cagliari). Rientro previsto ore 20:00 a Cagliari



Quota di partecipazione: € 15 con auto propria. Bambini fino ai 12 anni € 10.

La quota comprende l’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica AIGAE.

Possibilità di passaggio in minibus.

Per prenotazioni: +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Fabio Perria Guida Turistica



Equipaggiamento Obbligatorio • scarpe da trekking • zainetto • scorta idrica (almeno 2l) • pila elettrica Consigliato • cappello • maglietta di ricambio • poncho impermeabile