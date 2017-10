Concerto per solo flauto di Mauro Uselli Le suites di Flautocello a Sassari

Nella cornice di palazzo Quesada nel cuore di Sassari, il flautista Mauro Uselli, noto come the King’s flaute, terrà il concerto “ II suites per FLAUTOCELLO Bach”



Il maestro proporrà brani famosi dei suoi concerti classici al flauto in un ambiente elegante e raffinato. Il fantasioso musicista Mauro Uselli con il suo live da solo , presenta un programma intimista che vuole coinvolgere e strappare emozioni, l’energia si sposta nelle atmosfere di due suites composte da J.S Bach in nuove trascrizioni per flauto , suonato da un maestro come Mauro Uselli ha il potere di rendere l’ascolto estremamente piacevole ed interessante e di rinforzare il patos senza l’ausilio di altri sostegni l’esecuzioni di Mauro Uselli hanno esaltato la bellezza delle composizioni creando momenti evocativi e meditativi dei grandi spazi geometrici dello stile barocco.





Mauro Uselli ha gia' portato in giro per l'europa su alti livelli, eleganti, originali e curiosi questo spettacolo riscuotendo sempre grande interesse e curiosità , continua ad essere apprezzato come interprete originale capace di rapire il pubblico con concerti per strumento solo per quella vena artistica innata raffinata talvolta originale e imprevedibile ,è spesso ospite di rassegne e festival concertistiche internazionali di musica classica come solista e virtuoso di flauto , ha suonato tutto solo e presentato sempre le suites di Bach presso i più importanti teatri europei tra cui il Covent Garden Londra , Berlino e Cina , performer e ideatore di live in location particolari suggestive a cielo aperto, tanto per citarne alcune : nel piazzale Michelangelo a Firenze , sul molo di Langelinie fianco alla statua della sirenetta a Copenaghen , sulla sponda del Tamigi a Londra , sui belvedere , balconi storici e terrazze panoramiche nel cuore di Parigi, e' stato riconosciuto e premiato più volte all'estero e in Italia per il suo stile insolito e per la voce magica del suo flauto.



Ingresso su prenotazione. 3490020155